Noci, dal 27 luglio al 1° agosto la XIII edizione del Noci Film Fest

Il borgo pugliese ospita la tredicesima edizione del festival del cortometraggio, con ospite Valerio Lundini, nuove sezioni dedicate a ragazzi e disabilità, e collaborazioni internazionali con università e festival californiani.

Dal 27 luglio al 1° agosto, il borgo pugliese di Noci torna a essere il cuore pulsante della settima arte con la tredicesima edizione del Noci Film Fest. La rassegna, nata nel 2006 come evento dedicato al cortometraggio d'autore, si è affermata negli anni come tappa obbligata per giovani registi, cineasti emergenti e appassionati di cinema. Ospite di quest'anno sarà Valerio Lundini, atteso venerdì 31 luglio nell'anfiteatro comunale per uno spettacolo imperdibile.

La rana simbolo di metamorfosi e cambiamento

Il manifesto ufficiale dell'edizione 2026, realizzato dall'illustratore Gianvito Turi, ha come protagonista una rana, immagine che evoca trasformazione, evoluzione e sostenibilità. Un animale che rappresenta il salto dal cinema della passione a quello della professione, abbracciando tutte le anime del festival: dai talenti di Taglia Corto ai registi internazionali, fino alle maestranze del grande cinema. Il Noci Film Fest si conferma così il contenitore ideale per questo passaggio simbolico.

Organizzata dall'APS Nocicinema, la manifestazione offre una settimana ricca di appuntamenti a ingresso libero: proiezioni di cortometraggi, incontri con gli autori, workshop formativi con professionisti del settore e performance musicali. Il tutto grazie al sostegno del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 della Regione Puglia, del MiC e di SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea", oltre al contributo del Comune di Noci.

Il programma 2026 è stato presentato questa mattina al Mövenpick Hotel di Bari dal Presidente dell'APS Nocicinema, Piergiuseppe Laera, dal Direttore Artistico, Vincenzo De Marco, dall'illustratore Gianvito Turi, dal Sindaco di Noci, Francesco Intini, e dalla Consigliera Comunale delegata alla Cultura, Marta Jerovante. Presente anche Valerio Lundini, intervenuto con un videomessaggio.

Le novità dell'edizione 2026

Tra le principali novità, la sezione "Shorter Kids'n'Teens" dedicata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni, realizzata in collaborazione con lo ShorTS International Film Festival di Trieste. Un viaggio tra storie ed emozioni per i giovani spettatori, che si affianca alla sezione "Nuovi Sguardi", giunta al secondo anno, dedicata ai cortometraggi sul tema della disabilità per promuovere inclusione e dare voce a talenti spesso trascurati.

Il festival rafforza inoltre le sinergie internazionali con la California Polytechnic State University di San Luis Obispo (Cal Poly), il San Luis Obispo International Film Festival (SLO Film Fest) e il San Diego Italian Film Festival (SDIFF). In autunno, la Cinema Week porterà il nuovo cinema italiano oltreoceano: cinque registi under 35 voleranno in California per proiezioni, workshop e scambi culturali con studenti e professionisti.

Il programma nel dettaglio

Il festival inizierà il fine settimana del 17-18 luglio con una selezione di cortometraggi al Coopera Village di Putignano. L'Opening film festival partirà ufficialmente lunedì 27 luglio alle 20:30 al Circolo ARCI "U Capòne" di Noci, con la proiezione dei corti del Concorso Internazionale e della sezione "Nuovi Sguardi".

Martedì 28 luglio, laboratorio per ragazzi nei giardini di Via Tommaso Fiore e proiezioni serali. Mercoledì 29, appuntamento alla scalinata monumentale della stazione con il cortometraggio "Retirement plan" e il film "Il sentiero azzurro". Giovedì 30, serata dedicata al concorso TagliaCorto con premiazione dei giovani cineasti.

Venerdì 31 luglio, l'evento più atteso: il concerto di Valerio Lundini & I VazzaNikki "Su…mmer with us" all'Anfiteatro Comunale. Un mix di musica, teatro e comicità surreale. Prima dell'esibizione, Lundini dialogherà con l'attrice Liliana Fiorelli, presentatrice del festival. Il concerto è l'unico appuntamento a pagamento, con biglietti disponibili su dice.

Sabato 1° agosto, gran finale con la proiezione e premiazione dei tre corti finalisti del Concorso Internazionale. Numerosi i riconoscimenti in palio: il Premio "Noci Film Fest" di 1000€, il Premio "Città di Noci" consegnato dall'attore Antonio Catania, il Premio "Nuovi Sguardi", il Premio INAIL e il Premio "Visioni che formano" di 500€ istituito da Woom Italia.

Una giuria di prestigio

La giuria sarà composta da Fabio Fagone (produttore cinematografico), Manuela Morana (curatrice ShorTS International Film Festival), Randi Barros (professore e filmmaker), Jennie Lew Tugend (produttrice), Antonio Iannotta (direttore creativo San Diego Film Festival), Valentina Cartareggia (direttore esecutivo SDIFF) e Skye McLennan (direttore esecutivo SLO Film Fest).

NociCinema APS aderisce ai criteri ambientali minimi per gli eventi stabiliti dal D.M 19 ottobre 2022, con il supporto di InnovAction ed Ecofesta per ridurre l'impatto ambientale della manifestazione.

"La XIII edizione conferma l'identità di un festival che guarda al mondo senza perdere il legame con il territorio", ha dichiarato il Presidente Piergiuseppe Laera. "Oggi è molto più di una rassegna cinematografica: è un laboratorio culturale multidisciplinare in cui cinema, musica, formazione ed eventi si intrecciano".

Il Sindaco Francesco Intini ha sottolineato: "Il Noci Film Fest è uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nocese, capace di portare a Noci giovani talenti, nuove idee e linguaggi in grado di raccontare il presente".

La Consigliera Mara Jerovante ha aggiunto: "Con Noci Film Fest il mondo arriva davvero a casa, e in un rapporto di potente reciprocità, la nostra casa si apre al mondo. Il programma si muove su più livelli, trattiene in sé più dimensioni, dà spazio a più voci, luci, suoni, emozioni".

Per il programma completo: www.nocifilmfest.it