Alberobello celebra Giacomo Puccini: in scena Eleonora Abbagnato e il Balletto Julien Lestel

L'étoile internazionale Eleonora Abbagnato e il Balletto Julien Lestel portano in scena un omaggio al compositore toscano, tra prime assolute e coreografie contemporanee, nel cuore dei Trulli per il Trentennale UNESCO.

La Città di Alberobello si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale estivo "We Are in Trulli Summer Edition – Trentennale UNESCO": mercoledì 22 luglio 2026, nella suggestiva cornice di Largo Martellotta, nel cuore del Rione Monti, andrà in scena lo spettacolo "Puccini", una produzione che intreccia la forza emotiva dell'opera lirica con la capacità espressiva della danza contemporanea.

«Accogliere ad Alberobello un'artista del calibro di Eleonora Abbagnato e una compagnia internazionale come il Balletto Julien Lestel significa offrire alla nostra comunità e ai tanti visitatori un'esperienza culturale di altissimo livello. Continuiamo a investire in una programmazione che valorizza il nostro patrimonio UNESCO attraverso eventi capaci di emozionare e di dialogare con il mondo. La cultura è uno dei motori della crescita della nostra città e rappresenta il modo migliore per raccontarne l'identità e la vocazione internazionale», dichiara il Sindaco Francesco De Carlo.

Protagonista indiscussa della serata sarà Eleonora Abbagnato, étoile internazionale e interprete di straordinaria sensibilità, insieme agli undici danzatori del Balletto Julien Lestel di Marsiglia. Lo spettacolo, della durata complessiva di circa 70 minuti, si articolerà in due momenti coreografici che accompagneranno il pubblico nell'universo poetico e drammatico di Giacomo Puccini.

«Questo spettacolo interpreta perfettamente lo spirito del palinsesto estivo del Trentennale UNESCO: proporre eventi di qualità che sappiano unire grandi interpreti, linguaggi artistici differenti e luoghi straordinari. La danza diventa un ponte tra la tradizione della grande opera italiana e la sensibilità contemporanea, regalando al pubblico un'esperienza intensa e coinvolgente in uno scenario unico come quello dei Trulli», sottolinea l'Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, Valeria Sabatelli.

La prima parte, "Between Light and Nowhere", sarà una prima assoluta firmata da Ermanno Sbezzo, interpretata da Eleonora Abbagnato e Luca Curreli. Un passo a due nato dal respiro lirico e drammatico delle musiche pucciniane, sulle note del Preludio da Le Villi e dell'Intermezzo da Suor Angelica.

La coreografia conduce lo spettatore in una dimensione sospesa tra luce e ombra, presenza e assenza, realtà e memoria. Un viaggio emotivo in cui il corpo diventa strumento di racconto e la danza si fa poesia visiva, restituendo tutta la forza teatrale dell'universo pucciniano. Le luci sono curate da Ermanno Sbezzo, mentre i costumi portano la firma di Anna Biagiotti.

La seconda parte dello spettacolo, "Puccini", è una creazione del coreografo Julien Lestel, interpretata da Eleonora Abbagnato con gli undici ballerini del Balletto Julien Lestel di Marsiglia. Attraverso le pagine più celebri di opere come Manon Lescaut, La Bohème, Tosca e Madama Butterfly, la coreografia rende omaggio alle eroine pucciniane, donne segnate da passioni profonde e destini spesso tragici, trasformandone emozioni e drammi in movimento.

Un tributo alla grandezza di Giacomo Puccini e alla straordinaria capacità della sua musica di continuare a parlare al pubblico contemporaneo attraverso nuovi linguaggi artistici.

«Portare "Puccini" ad Alberobello significa creare un incontro tra uno dei più importanti patrimoni culturali italiani e una produzione internazionale che mette al centro la bellezza, la ricerca artistica e l'emozione. Il Puglia Teatro Festival continua a costruire occasioni di dialogo tra artisti di fama mondiale e territori che credono nella cultura come strumento di crescita, offrendo al pubblico spettacoli in grado di lasciare il segno», afferma Michele Ido, Fondatore del Puglia Teatro Festival.

L'appuntamento di Largo Martellotta conferma il ruolo di Alberobello come luogo di incontro tra patrimonio, cultura e spettacolo, ospitando un evento di respiro internazionale capace di unire la bellezza della musica, la potenza della danza e la suggestione di uno dei luoghi più iconici della Puglia, arricchendo il nutrito calendario di iniziative che accompagnano il Trentennale UNESCO e soprattutto dando seguito al dossier Pietramadre, presentato a Roma nel 2025, attraverso le celebrazioni di Capitale Regionale della Cultura 2026.

PUCCINI – Spettacolo di danza

Mercoledì 22 luglio 2026 Largo Martellotta – Alberobello Ore 21.30 Durata: 70 minuti

Ingresso libero salvo esaurimento posti