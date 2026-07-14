7, 8 e 9 agosto tornano "Le Notti della Contea" a Conversano

Dal 7 al 9 agosto 2026, il borgo antico di Conversano ospita l'undicesima edizione della manifestazione, dedicata al tema "La donna e il potere", con rievocazioni storiche, spettacoli e il grande corteo multiepoca.

Torna l'appuntamento più atteso dell'estate conversanese. Dal 7 al 9 agosto 2026, il borgo antico di Conversano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per l'undicesima edizione de “Le Notti della Contea”. La manifestazione, organizzata dall’APS “SensAzioni del Sud” in collaborazione con il Gruppo Storico Città di Conversano, si prepara a coinvolgere residenti e visitatori in un viaggio immersivo nella storia, con un occhio di riguardo al ruolo spesso sottovalutato delle donne.

“La donna e il potere”: un filo rosso tra storia e attualità

Il tema scelto per questa edizione, “La donna e il potere”, non è un semplice titolo, ma un vero e proprio leitmotiv che guiderà spettacoli, narrazioni e dibattiti. L’obiettivo è raccontare il complesso e affascinante ruolo delle figure femminili nella corte e nella società del Mezzogiorno baronale. Tra autorevolezza, intrighi e resilienza, la rassegna darà voce a contesse, dame e badesse che, tra l'XI e il XVII secolo, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Contea di Conversano, contribuendo a forgiare l'identità stessa del territorio.

Un viaggio nel tempo tra borgo e castello

Per tre giorni, piazza Castello e le suggestive viuzze del centro storico si animeranno con accampamenti storici, antichi mestieri e scene di vita quotidiana tra medioevo e barocco. I luoghi simbolo della città, dal maestoso Castello Aragonese al Monastero di San Benedetto, passando per il Giardino dei Limoni e il sagrato della Cattedrale, faranno da cornice a spettacoli e combattimenti che catapulteranno il pubblico indietro nel tempo.

Il gran finale: il Corteo Storico con attori famosi

Il momento clou della manifestazione è tradizionalmente la serata del 9 agosto, con il Grande Corteo Storico Multiepoca. Oltre 300 rievocatori provenienti da tutta Italia sfileranno per un percorso di oltre tre chilometri, regalando uno spettacolo suggestivo e di grande impatto visivo. A guidare il corteo saranno due volti noti del piccolo e grande schermo: il Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona sarà interpretato da Claudio Castrogiovanni, attore di teatro, cinema e televisione (noto al pubblico per la serie “Vanina – Un vice questore a Catania”), mentre la Contessa Isabella Filomarino avrà il volto dell’attrice conversanese Celeste Savino, protagonista di fiction di successo come “Un passo dal cielo” e “Don Matteo”. Il momento più emozionante sarà l'affaccio della coppia comitale dal Castello Aragonese, quando Giangirolamo II si rivolgerà idealmente al suo popolo con un solenne saluto.

Il programma si articolerà in tre giornate tematiche che spazieranno tra convegni, spettacoli itineranti e la tradizionale “Contesa dei Casali”. Non mancheranno attività pensate per i più piccoli, visite guidate, laboratori per famiglie e un'area gastronomica dove assaporare i piatti tipici della tradizione locale. Un evento, insomma, che si conferma come un appuntamento identitario di grande rilevanza culturale e turistica, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori.

“Le Notti della Contea” non è solo una festa paesana, ma un evento di caratura nazionale, riconosciuto tra i Grandi Eventi della Città di Conversano e patrocinato dal Ministero della Cultura – Fondo Nazionale Rievocazione Storica, dalla Regione Puglia, dal Comune di Conversano, dal CERS e dal CIANS. Per conoscere il programma completo e tutte le informazioni utili, è possibile consultare il sito ufficiale www.lenottidellacontea.it. Un’occasione unica per trasformare la storia in un'esperienza coinvolgente e condivisa, riscoprendo le radici di una comunità attraverso il fascino senza tempo della rievocazione storica.