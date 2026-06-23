Torna Lectorinfabula, il festival di cultura europeo, e coinvolge 9 comuni del Barese

Dal 17 al 27 settembre 2026, la Puglia si trasforma in un palcoscenico diffuso con la ventiduesima edizione di Lectorinfabula, il festival di cultura europeo organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1890-1921)”. Nove i Comuni coinvolti, da Bari a Castellana Grotte, da Conversano a Putignano, per approfondire il tema “Il futuro conteso. Il senso del limite, la misura delle regole”. Novità di quest’anno, il format “Piazze Generative” dedicato alle nuove generazioni

Ventiduesima edizione per Lectorinfabula, il festival di cultura europeo, organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1890-1921)” che quest’anno amplia la rete dei territori coinvolti sino a toccare 9 Comuni: Bari, Castellana Grotte, Conversano, Mola di Bari, Noci, Noicattaro, Putignano, Rutigliano e Turi.

Il Festival diffuso si svolgerà dal 17 al 27 settembre prossimi per approfondire il tema IL FUTURO CONTESO Il senso del limite, la misura delle regole. Sarà un festival di comunità che quest’anno registra anche un nuovo format dedicato alle nuove generazioni: “Piazze Generative” che punta a conciliare punti di vista e prospettive diverse tra persone di età lontane, per fornire spazi di espressione alle giovani generazioni e favorire un dialogo diretto tra esperti e addetti ai lavori con i protagonisti del futuro.

Alla conferenza stampa, che si terrà domani mercoledì 24 giugno, alle 10.00 nella Saletta stampa del palazzo della Presidenza della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 31 a Bari, interverranno: Silvia Miglietta assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, Daniela Mazzucca presidente della Fondazione Di Vagno, Filippo Giannuzzi direttore del

Festival, e i Sindaci dei Comuni coinvolti. “Lectorinfabula” è promosso e organizzato dalla Fondazione di Vagno, con il sostegno e il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’AICI, di Regione Puglia, Città metropolitana di Bari,

Città di Conversano, Comune di Bari, Comune di Castellana Grotte, Comune di Mola di Bari, Comune di Noci, Comune di Noicattaro, Comune di Putignano, Comune di Rutigliano e Comune di Turi.

Il festival è realizzato in collaborazione con l’Università degli studi Aldo Moro di Bari. Mediapartner del Festival sono Rai Radio 3 e Pagina 21. Lectorinfabula è sostenuto da Umana, Master, Smile Puglia e Aesse.