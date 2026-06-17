Al via il Kepos Fest 2026 a Putignano: quattro giorni di grandi eventi e un'anteprima estiva ad agosto

Dal 25 al 28 giugno talk, libri e musica d'autore tra "Il Giardino" e le Cantine Aiello con Ranucci, Foer, Iacchetti e Cacciari. L'appuntamento con lo psichiatra Paolo Crepet a fine estate.

PUTIGNANO – Conto alla rovescia per la nuova attesissima edizione della Rassegna Kepos Fest 2026, l’evento culturale organizzato dall'associazione "Il Tassello Mancante" che animerà Putignano dal 25 al 28 giugno, con un'importante appendice in programma alla fine dell'estate.

Un cartellone ricco di ospiti del panorama giornalistico, artistico, filosofico e musicale, che si dividerà tra due suggestive location: "Il Giardino" (in Via Dante Alighieri, 60) e lo "Spazio Eventi Cantine Giovanni Aiello" (in Str. com. Cacciottoli, 3).



Ecco il programma definitivo e aggiornato delle quattro serate, oltre all'appuntamento speciale di agosto.



Il Programma:



Giovedì 25 giugno (Apertura)

Il festival prende il via nel Giardino dell'associazione alle ore 19:00 con il noto giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, che presenterà il suo ultimo libro "Il ritorno della casta". A dialogare con lui sul palco ci saranno Antonio Decaro (Presidente della Regione Puglia) e Domenico Castellaneta (Direttore di Telenorba).

A seguire, alle ore 21:00, i riflettori si accenderanno sulla straordinaria cantante Tosca con il suo spettacolo-concerto "Le Feminae si fanno aspettare", in un dialogo-intervista condotto dalla giornalista Anna Puricella.



Venerdì 26 giugno

La seconda serata vedrà come protagonista assoluta sul palco del Giardino, alle ore 21:00, l'ironia e l'eleganza di Drusilla Foer con il suo atteso appuntamento Parla con Dru – Chiacchiere e canzoni.



Sabato 27 giugno

Il weekend si apre alle ore 19:00 con la simpatia e il talento di Enzo Iacchetti, che presenterà "25 minuti di felicità", affiancato da Giancarlo Fiume (Caporedattore TGR Puglia) e dalla giornalista Alessandra Lofino.

La serata proseguirà alle ore 21:00 con un grandissimo nome della cultura italiana, il filosofo Massimo Cacciari, che presenterà il suo intervento intitolato "Kaos", dialogando con Mimma Gattulli (Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia) e Mario Valentino (Direttore Artistico del Kepos Fest).



Domenica 28 giugno

La giornata di chiusura di giugno sarà densa di appuntamenti. Si parte alle ore 19:30 con il magistrato Stefano Vitelli, che presenterà "Il ragionevole dubbio di Garlasco", confrontandosi con l'avvocato Mario Malcangi (Foro di Trani) e l'avvocato Domenico Mariani (Foro di Roma).

Alle ore 20:30 spazio al giornalismo d'inchiesta e alle istituzioni con Franco Gabrielli e Carlo Bonini e il loro intervento "Contro la paura", in un dibattito moderato da Mimmo Mazza (Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno) e Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale).

La rassegna di giugno si chiuderà in grande festa alle ore 22:00 a ritmo di musica con il travolgente concerto del musicista statunitense Sugaray Rayford, e le sue Melodie del Soul e i ritmi del Funk e R&B.



La grande anteprima: Paolo Crepet rimandato al 27 agosto

Rispetto alle prime indiscrezioni, si segnala una variazione fondamentale nel calendario: l'attesissimo incontro con lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet non si terrà a giugno, bensì sarà l'evento speciale di fine estate. Crepet salirà sul palco del Kepos Fest giovedì 27 agosto alle ore 21:00 per presentare il suo libro Riprendersi l'anima. A dialogare con l'autore ci saranno l'insegnante Nada Lovece e il direttore artistico Mario Valentino.



Info e Contatti

L'evento è patrocinato dal Consiglio Regionale della Puglia e dal Comune di Putignano. Sponsor del festival la tedesca ELO Digital Office con le sue innovative soluzioni software. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale iltassellomancante.eu, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattare il numero 351 429 9337.

Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili anche sui canali social dell'associazione (Instagram, Facebook, Spotify e YouTube).