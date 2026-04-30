Alberobello – Ditonellapiaga live gratis tra i trulli il 4 luglio

Un evento speciale tra i trulli patrimonio UNESCO: il 4 luglio la cantautrice romana accende Alberobello con un live gratuito inserito nel cartellone del Locus Festival.

Alberobello - Sarà una notte di musica e atmosfera unica quella in programma sabato 4 luglio 2026 ad Alberobello, dove la scena si accenderà con il live di Ditonellapiaga. L’appuntamento, a ingresso libero, si svolgerà in Largo Martellotta, nel cuore dei celebri trulli, per una serata che unisce cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio.

Il concerto rientra nel calendario del Locus Festival, che per l’occasione torna nella suggestiva cornice di Alberobello proprio nell’anno in cui la città celebra i trent’anni dal riconoscimento come patrimonio mondiale UNESCO. Un anniversario importante che viene festeggiato anche attraverso eventi di grande richiamo, capaci di attirare pubblico e turismo.



Protagonista della serata sarà una delle voci più originali del panorama pop italiano contemporaneo. Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, porterà sul palco uno show energico e ricco di sfumature, caratterizzato da un mix di ironia, sonorità alternative e forte personalità artistica. Il live arriva dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Che fastidio!”, che ha contribuito a consolidare la sua popolarità presso il grande pubblico.



In scaletta non mancheranno i brani più rappresentativi del suo percorso musicale, insieme alle tracce tratte dal recente album “Miss Italia”, un lavoro che riflette sul rapporto tra identità personale e aspettative sociali, mantenendo uno stile diretto e riconoscibile.



L’evento, completamente gratuito, rappresenta anche un’occasione per vivere Alberobello in una dimensione diversa, tra musica dal vivo e scenari iconici. Il ritorno del Locus Festival tra i trulli conferma la vocazione della città a ospitare appuntamenti culturali di rilievo, contribuendo a rafforzarne l’immagine e l’attrattività turistica.



Una serata che promette grande partecipazione, tra pubblico locale e visitatori, in uno dei luoghi più suggestivi della Puglia, dove la musica si fonde con la storia e la bellezza del territorio.