Torna a Polignano la Red Bull Cliff Diving

La 17esima stagione del circuito mondiale prenderà il via il 20 maggio dall’Indonesia. Dal 25 al 27 settembre gli atleti si sfideranno tra le scogliere di Polignano a Mare. Gran finale a Muscat (Oman) a novembreDa Bali a Muscat, passando per la Florida, Mostar, Polignano a Mare e Copenaghen.
Partirà il prossimo 20 maggio e per la prima volta dall'Indonesia, la 17esima stagione della Red Bull Cliff Diving World Series, la competizione di tuffi dalle grandi altezze che arriverà in Puglia dal 25 al 27 settembre prossimo.
Si tratta della tredicesima volta per "le iconiche scogliere di calcare della costa pugliese, con la loro conformazione ad anfiteatro", come sottolineano gli organizzatori convinti che Polignano richiamerà "migliaia di appassionati per assistere a una delle fasi decisive della stagione 2026". Sedici gli atleti in gara a cui si aggiungono otto wildcard selezionati per ogni tappa. I round finali si terranno sulla costa a Kelingking Beach ma promette emozioni anche St. Petersburg in Florida "dove la World Series andrà in scena su un suggestivo lungomare trasformato in arena". Il 27 giugno toccherà a Copenaghen dove gli atleti si lanceranno da piattaforme montate sull'iconico Teatro dell'Opera progettato da Henning Larsen, riprendendo un format già sperimentato nel 2022. Tappa conclusiva in Oman dal 12 al 14 novembre prossimi.