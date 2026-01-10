Torna a Monopoli 'Rizoma, rassegna di incontri letterari'

Cinque appuntamenti da gennaio a maggio alla Biblioteca Rendella, con focus sulle scrittrici. Si parte con l'anteprima nazionale delle poetesse di Gaza. In programma anche incontri su "Il Gattopardo", la scultura pugliese e la fotografia di Dino Ignani.

Monopoli - L’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci promuove la seconda edizione di 'Rizoma. Rassegna di incontri letterari', presso la Biblioteca civica 'Prospero Rendella', in collaborazione con il Caffè letterario di Monopoli e la direzione artistica della scrittrice e poeta Lucia Cupertino.

La rassegna, in questa edizione ancora più ricca con 5 date da gennaio a maggio, si tinge di rosa, con una particolare attenzione al mondo femminile, specialmente nei primi due appuntamenti in cui allargare lo sguardo grazie alla prospettiva delle donne di diverse latitudini, con le loro storie di vita e di carta che si intrecciano.

Una delle novità di questa edizione è l’inserimento, in alcune date, di momenti di dialogo tra la letteratura ed altre arti, in particolare il cinema, la scultura e la fotografia e la musica, attraverso il contributo di esperti ed artisti che renderanno la biblioteca temporaneamente permeata da una molteplicità di linguaggi artistici.

Primo appuntamento venerdì 16 gennaio 'La rosa di Gaza: la voce delle donne. Anteprima nazionale dell’antologia di poetesse di Gaza'. Interventi di Nabil Bey Salameh (cantante Radiodervish, traduttore), Sana Darghmouni (Università di Bologna, traduttrice), Luca Crastolla, Alessandro Cannavale, Lucia Cupertino e gli interventi musicali di Shahd Awayed (oud). Modera la poetessa Lucia Diomede.

Si continua sabato 7 febbraio con 'Storie al femminile dall’America Latina. Omaggio a Francesca Gargallo'. Figura di spicco tra due mondi (la sua Sicilia d’origine e il Messico dove ha vissuto), Francesca Gargallo è stata una filosofa sui femminismi latinoamericani, scrittrice e promotrice culturale unica. Interventi di Giovanna Minardi (ispanista, Università di Palermo) e Valeria Manca (ispanista, traduttrice). Modera Lucia Cupertino.

Venerdì 6 marzo si prosegue con 'Il gattopardo. dal classico al grande schermo'. Un approfondimento con una delle sue massime studiose: Bernardina Rago, che ha recentemente pubblicato un saggio con Feltrinelli. E si metterà in dialogo, grazie agli interventi di Claudia Contento, esperta in ambito cinematografico, il libro con le sue rese audiovisive, anche le più recenti su Netflix. Modera: Maria Teresa Esposito.

Mercoledì 29 aprile 'Puglia: tra poesia e scultura. Letture poetiche e mostra sculture in legno d’ulivo'. Una serata dedicata al connubio tra la poesia e le splendide sculture di legno d’ulivo di Giovanni Sportelli che fonde le specificità del nostro territorio con una ricerca metafisica e sulle migrazioni. Intervengono Leo Luceri, Gianpaolo Mastropasqua, Claudia Piccinno, Giovanni Sportelli. Modera: Lucia Cupertino.

Rizoma 2026 si chiude sabato 23 maggio con 'I volti della poesia. Letture poetiche e presentazione fotografica'. Ospite d’onore Dino Ignani, maestro della fotografa, specializzato nei ritratti di poeti e scrittori (tra cui annoveriamo Dacia Maraini, Attilio Bertolucci, Amalia Rosselli). Esporrà le sue foto ed esperienze con i grandi del Novecento italiano e contemporanei, lanciando una slideshow fotografica. Di grande rilevanza anche le due voci poetiche presenti: da una parte Paolo Polvani, poeta originario di Barletta e ormai saldamente affermato nel panorama nazionale; dall’altra Yuleisy Cruz Lezcano, cubana residente da anni nel bolognese, candidata Strega Poesia 2024.