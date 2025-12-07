Putignano – Peppino Mazzotta e Olivia Sellerio per il centenario di Camilleri

Due momenti imperdibili a Putignano per celebrare Camilleri: prima la presentazione di "Muori Cornuto" con Mazzotta e poi il concerto di Olivia Sellerio tra le musiche di Montalbano.

Putignano - Il Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano ospita giovedì 18 dicembre 2025 una serata speciale interamente dedicata al centenario di Andrea Camilleri, tra parole, musica e memoria.

L’evento, organizzato nell’ambito della rassegna “Kepòs – Storie e Musica d’Autore” dell'associazione Il Tassello Mancante, propone due momenti distinti ma profondamente legati dall’universo narrativo del grande scrittore siciliano e dal mondo di Montalbano.



Il primo appuntamento, alle ore 19:00, è dedicato alla presentazione del romanzo “Muori Cornuto” (Luigi Pellegrini Editore), scritto da Peppino Mazzotta e Arcangelo Badolati.

Attore noto per il ruolo di Fazio nella fiction Il Commissario Montalbano, Mazzotta dialogherà con Mario Valentino (direttore artistico di Kepòs) e la giornalista Serena Manieri, in un incontro che intreccia letteratura, impegno civile e riflessione sul Sud.



A seguire, alle ore 20:30, il pubblico sarà avvolto dalle atmosfere poetiche e mediterranee di Olivia Sellerio, voce canora delle colonne sonore di Montalbano.

Con il concerto “Zara Zabara”, l’artista renderà omaggio ad Andrea Camilleri attraverso le musiche della celebre fiction e nuovi brani ispirati ai profumi e alle emozioni della Sicilia.



Una serata che unisce parola e musica, letteratura e canto, per celebrare l’arte e la memoria di uno dei più amati narratori italiani.



📍 Teatro Comunale “Giovanni Laterza”, Putignano

🗓️ 18 dicembre 2025

🕖 Ore 19:00 – Incontro con Mazzotta e Badolati

🕗 Ore 20:30 – Concerto di Olivia Sellerio “Zara Zabara”

🎟️ Prenotazione obbligatoria – Biglietti disponibili su TicketOne

Info e prenotazioni: +39 351 429 9337 (anche WhatsApp).

Ritiro biglietti presso la sede de Il Tassello Mancante, Corso Umberto I, 81 – Putignano (lun-sab, ore 17-19).