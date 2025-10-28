Rutigliano, il Palazzo Moccia-Dell’Erba ospita "Wunderkammer": tre giorni dedicati al pianoforte

Dal 29 al 31 ottobre il salone storico del palazzo ospita omaggi a Satie, viaggi musicali da Clementi a Piazzolla e un recital lirico con il soprano Bellantuono. Direzione artistica di Maurizio Pellegrini.

Rutigliano - Dal 29 al 31 ottobre, il Palazzo Moccia-Dell’Erba di Rutigliano aprirà, per la prima volta in assoluto, il proprio salone storico alla musica. Protagonista sarà il pianoforte, con tre giornate che esplorano le sue infinite sfumature timbriche e poetiche.

Un percorso che intreccia passato e presente, virtuosismo e intimità, in dialogo con l’architettura e la storia del luogo. L’iniziativa si inserisce nel programma di Ad Libitum, rassegna giunta alla sua undicesima edizione sotto la guida di Maurizio Pellegrini e promossa, per questa occasione autunnale, dal Comune di Rutigliano.

Sarà proprio Pellegrini, in veste di attore, a inaugurare il programma insieme al pianista Benedetto Boccuzzi. Con 'Soirée Satie - Le mille vite di un genio a 100 anni dalla morte (?)', il duo renderà omaggio al talento ironico e visionario del compositore francese Erik Satie, di cui ricorre il centenario della morte. L’appuntamento è per domani 29 ottobre alle ore 20:30.

Giovedì 30 ottobre, sempre alle ore 20:30, sarà la volta di 'Piano Solo - Evoluzioni pianistiche' da Clementi a Piazzolla raccontate da Piero Di Egidio. Pianista vincitore di numerosi concorsi e direttore del Conservatorio di Fermo, Di Egidio guiderà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso tre secoli di musica da Clementi a Piazzolla, passando per Beethoven, Chopin e Brahms.

Venerdì 31 ottobre, alle ore 20:30, chiude la rassegna 'Ambizioso Spirto - Lettere e soprani nel melodramma tra Otto e Novecento'. Un recital lirico che segna il ritorno in Puglia del soprano Maria Cristina Bellantuono dopo il successo della sua Lady Macbeth al Festival Verdi del Regio di Parma. In questo raffinato concerto, tra musiche di Verdi, Čajkovskij, Puccini e Westerhout, la cantante sarà in duo con Onofrio Della Rosa al pianoforte.