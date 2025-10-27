Prorogata a Conversano la mostra 'Escher'

Il sindaco Lovascio: "Pubblico in crescita, Conversano confermata polo culturale". Installazioni interattive e 80 capolavori originali nel Castello Aragona

Conversano - Prorogata fino al prossimo 16 novembre, nel Castello Conti Acquaviva d’Aragona di Conversano la mostra 'Escher', dedicata al genio olandese.

Lo rende noto il sindaco Giuseppe Lovascio: "Siamo felici di annunciare che, vista la straordinaria affluenza registrata negli ultimi giorni e l’alto numero di prenotazioni da parte di singoli visitatori, gruppi organizzati e scuole, la mostra dedicata a Escher sarà prorogata fino al 16 novembre.

Un segnale chiaro del grande interesse e dell’entusiasmo che questa esposizione ha saputo suscitare nel pubblico, confermando Conversano come un punto di riferimento culturale nel panorama regionale. Invitiamo tutti coloro che non hanno ancora avuto occasione di visitarla a cogliere questa ulteriore opportunità”.

Con un percorso coinvolgente e ricco di suggestioni, la mostra propone circa 80 opere originali, tra cui alcuni dei lavori tra più noti di Escher come Cascata (1961), Belvedere (1958), Relatività (1953), Giorno e notte (1938) Galleria di stampe (1956) e tante altre, accompagnati da installazioni multimediali, spazi interattivi e contenuti didattici, che permettono di esplorare l’universo matematico, onirico e affascinante dell’artista. Un’esperienza per adulti e bambini, appassionati d’arte e semplici, promossa e sostenuta dal Comune di Conversano Città d’Arte e Museco – Musei in Conversano e Regione Puglia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, della Città Metropolitana di Bari, di Puglia Promozione ed ENIT – Agenzia nazionale del turismo, è prodotta e organizzata da Arthemisia in collaborazione con la M.C. Escher Foundation e Maurits ed è a cura di Federico Giudiceandrea, uno dei più importanti esperti al mondo dell’artista. La mostra vede come sponsor SIECO Sistemi integrati per l’ecologia, mobility partner Ferrotramviaria, partner plus BCC Conversano, Cestaro Rossi & C., Replan ESG e Upsystems, partnerVetrerie meridionali, BdM Banca e GVM Care & Research. Il catalogo è di Moebius.