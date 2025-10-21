A Monopoli il Teatro è 'Rinascenza': al Radar un programma per tutte le età

La direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte presenta un cartellone che unisce classici e nuove drammaturgie. In scena anche Caterina Filograno e il "Natale in casa Cupiello" con le marionette.

Monopoli - Importanti interpreti e registi del teatro e del cinema portano al Teatro Radar di Monopoli i loro spettacoli: Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Luca Saccoia, Stefano Braschi e Caterina Filograno.

Cinque spettacoli sul bisogno di riscatto e la potenza della rinascita, per ridere delle ipocrisie della società, senza dimenticare la lezione dei classici. È la promessa della stagione teatrale 2025.26, intitolata 'Rinascenza', con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte per Teatri di Bari, e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Monopoli, che anche quest’anno affida al Teatro della Città la programmazione dello storico edificio. Un cartellone che intreccia visioni dei classici e nuove drammaturgie, indagando con linguaggi diversi le fragilità e i desideri del presente, il peso delle eredità familiari, i meccanismi del potere e dell’inganno, fino al mistero dell’identità e dell’amore.

In aggiunta alla programmazione serale non mancherà uno spazio pensato per le scolaresche del territorio, con cui approfondire temi cardine della drammaturgia, con i matinée programmati fino ad aprile 2026.

La stagione si apre sabato 15 novembre con 'Qualcosa è andato storto', il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Carlo Buccirosso, maestro della commedia napoletana, che porta in scena la vicenda di Corrado Postiglione, avvocato di provincia alle prese con un intricato groviglio familiare. Una commedia amara e irresistibile che riflette sulle nevrosi domestiche e sulle verità taciute, con l’ironia e la sensibilità che contraddistinguono l’attore-regista. Con lui sul palco Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano e Tilde Spirito.

Il 5 dicembre per la prima volta a Monopoli il nuovo spettacolo della pugliese Caterina Filograno, attrice e autrice capace di raccontare l’intimità delle relazioni contemporanee: 'Anche in casa si possono provare emozioni forti'. Con un cast tutto al femminile - Gloria Busti, Caterina Filograno, Francesca Porrini, Simona Senzacqua e Maria Grazia Sughi - una coproduzione Teatri di Bari, Teatro di Sardegna e Teatro Stabile di Torino che esplora il peso delle origini e l’eredità genetica, restituendo un’indagine lucida e personale sul rapporto tra passato e presente.

Per le festività, il 20 dicembre, il palcoscenico accoglie un classico di Eduardo de Filippo: 'Natale in casa Cupiello', diretto da Lello Serao, finalista ai Premi Ubu 2023 e vincitore del Premio Hystrio Twister 2024. Un allestimento originalissimo dove un attore umano, Luca Saccoia, interagisce sulla scena con le marionette per rievocare tutti i personaggi della commedia che ha fatto grande in tutto il mondo il teatro eduardiano. Lo spettacolo diretto da Lello Serao reinterpreta l’icona del presepe come orizzonte ciclico tra nascita e morte, memoria e rinnovamento.

La programmazione del nuovo anno si apre l’11 gennaio con 'Tartufo', diretto e adattato da Michele Sinisi, regista noto per le sue riletture radicali dei classici. Con il suo approccio ironico e corrosivo, Sinisi restituisce al capolavoro di Molière tutta l’ambiguità di un personaggio che è insieme predicatore e impostore, quel Tartufo che è capace di insinuarsi nelle pieghe della debolezza altrui, sfruttando fede e apparenza per ottenere potere. Lo spettacolo è interpretato da Stefano Braschi, Sara Drago, Donato Paternoster, Bianca Ponzio, Bruno Ricci, Giulia Rossoni, Lorenzo Terenzi, Adele Tirante e Angelo Tronca.

Chiude la stagione serale il 3 febbraio 'L’arte della truffa', commedia scritta Augusto e Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. Grande protagonista è Biagio Izzo, assoluto mattatore della comicità partenopea. Insieme a Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale dà vita a una storia che, tra colpi di scena e risate, mette in moto un intreccio di inganni e rivelazioni all’interno di una famiglia borghese napoletana.

La Stagione 2025.26 del Teatro Radar di Monopoli è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli -Assessorato alla Cultura.

"Con la nuova stagione teatrale del Teatro Radar, rinnoviamo l’impegno nel valorizzare la cultura come motore di crescita e di comunità – spiega il sindaco di Monopoli, Angelo Annese - I cinque spettacoli in programma rappresentano solo l’inizio di una proposta più ampia, pensata per offrire al pubblico momenti di intrattenimento, riflessione e qualità artistica. Crediamo fortemente che investire nella cultura significhi investire nel futuro della città: per questo continueremo a sostenere con convinzione ogni iniziativa che renda Monopoli sempre più viva, partecipe e creativa".

"La stagione teatrale del Radar vuole parlare a pubblici diversi, offrendo spettacoli capaci di emozionare, far riflettere e divertire – ricorda l’assessore alla Cultura di Monopoli, Rosanna Perricci - La nostra programmazione tocca corde diverse ma con un filo comune: la qualità e la passione per il teatro. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo progetto e invito i cittadini a vivere il Radar come la casa della cultura di Monopoli, un luogo aperto, accogliente e pieno di vita".

"La parola chiave di questa stagione è Rinascenza: un augurio e un invito a trovare nuove forme e nuovi slanci in un mondo che sta cambiando intorno a noi in modo velocissimo e turbolento – aggiunge il presidente onorario di Teatri di Bari, Nicola Lagioia - L’arte di per sé è una continua trasfigurazione, un continuo cambiamento, quindi è essa stessa una Rinascenza. Buona stagione a tutti!".

"La stagione 2025.26 del Teatro Radar porta ancora una volta a Monopoli una programmazione di grande pregio – commenta Mariella Pappalepore, presidente di Teatri di Bari - che siamo sicuri saprà incontrare l'interesse di un pubblico sempre più vasto. Un teatro che spazia dalla comicità raffinata al racconto del presente, con grandi registi e interpreti che al meglio rappresentano la Rinascenza che fa da fil rouge alla programmazione firmata da Teresa Ludovico e Gianni Forte. Una Stagione resa possibile grazie al sostegno costante dell'amministrazione comunale; una collaborazione che negli anni ci ha permesso di valorizzare un contenitore culturale di valore come il Radar".