Claudio Baglioni con il "Grand Tour La Vita È Adesso" in concerto al Parco Archeologico di Egnazia

Il “GrandTour La Vita è Adesso” approda in Puglia: Claudio Baglioni farà tappa a Fasano con uno spettacolo immerso nella storia e nella bellezza del Parco Archeologico di Egnazia.

Claudio Baglioni torna in Puglia con una tappa imperdibile del suo “GrandTour La Vita è Adesso”. Il 21 agosto 2026 l’artista si esibirà nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Egnazia a Fasano (BR), portando sul palco uno spettacolo che unisce musica, storia e bellezza.

Il tour celebra i quarant’anni di La vita è adesso, il sogno è sempre, l’album che con oltre 4 milioni di copie è il più venduto della musica italiana. Baglioni proporrà per la prima volta l’intero disco in versione live, accompagnato da una formazione di venti musicisti e coristi, insieme ai grandi successi che hanno scandito oltre sessant’anni di carriera.



Dopo il debutto a Venezia e numerose tappe nei luoghi più suggestivi d’Italia, il “GrandTour” approderà a Fasano, regalando agli spettatori un concerto immerso tra i resti dell’antica città di Egnazia. Un contesto unico, capace di trasformare la serata in un vero e proprio viaggio tra musica ed emozioni senza tempo.



I biglietti saranno disponibili in esclusiva per gli iscritti al fan club a partire dalle ore 11 del 29 settembre, per i clienti Telepass dal 30 settembre e in prevendita generale dal 2 ottobre su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Le date del “GrandTour La Vita è Adesso” 2026

29 giugno – Venezia, Piazza San Marco – Festival della Bellezza

2 luglio – Villafranca (VR), Castello Scaligero

3 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin

4 luglio – Marostica (VI), Piazza Castello

5 luglio – Este (PD), Castello Carrarese

7 luglio – Pistoia, Piazza Duomo

8 luglio – Genova, Arena del Mare – Porto Antico

9 luglio – Sordevolo (BL), Anfiteatro Giovanni Paolo II

11 luglio – Cernobbio (CO), Villa Erba

13 luglio – Bergamo, Fiera

16 luglio – Firenze, Le Cascine – Prato delle Cornacchie

17 luglio – Cattolica (RN), Arena della Regina

20 luglio – Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi

23 luglio – Siracusa, Teatro Greco

26 luglio – Agrigento, Live Arena

28 luglio – Palermo, Teatro di Verdura

31 luglio – Taormina (ME), Teatro Antico

4 agosto – Alghero (SS), Anfiteatro Ivan Graziani

5 agosto – Cagliari, Fiera della Sardegna

16 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

17 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

19 agosto – Termoli (CB), Arena del Mare

20 agosto – Barletta (BAT), Fossato del Castello

21 agosto – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia

22 agosto – Apricena (FG), Cava dell’Erba

24 agosto – Cirò Marina (KR), Arena Saracena

25 agosto – Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello

26 agosto – Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri

27 agosto – Paestum (SA), Arena dei Templi

29 agosto – Lanciano (CH), Parco delle Rose

3 settembre – Brescia, Piazza della Loggia

5 settembre – Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

6 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco

9 settembre – Macerata, Sferisterio

12 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone





(Altre date in arrivo a Trento, Spoleto, Parma, L’Aquila e Torino).

Il “GrandTour La Vita è Adesso” è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., con Telepass come main partner.

I biglietti per le tappe del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., saranno disponibili dalle ore 11.00 di domani, lunedì 29 settembre, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 11.00 di martedì 30 settembre per 48 ore in esclusiva per i clienti Telepass e dalle ore 11.00 del 2 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

*La data di apertura delle prevendite per i biglietti dei concerti di Siracusa e di Taormina (ME) verrà comunicata a breve.



Telepass, per festeggiare la ricorrenza del suo 35° compleanno, si mette in viaggio insieme al “GrandTour LA VITA È ADESSO” ed è main partner del progetto live.



La straordinaria esperienza live del “GrandTour LA VITA È ADESSO” è il culmine delle iniziative che festeggiano Claudio Baglioni e il leggendario 40° anniversario de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” che, pubblicato l’8 giugno 1985, ha segnato un’epoca di musica e di costume, incarnando i giorni e le speranze degli anni Ottanta. Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite – 4 milioni e mezzo di copie fisiche – ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.



SONY MUSIC ITALY ha proposto un progetto discografico unico, disponibile dal 6 giugno – in doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati, in cd e in digitale in Dolby Atmos – un remake de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” (https://bio.to/lavitaeadesso) che reinterpreta, con sonorità e stili attuali, undici brani senza tradirne l’essenza originale e il senso artistico. Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l’idea di oggi.

Questa nuova edizione è stata realizzata da Claudio Baglioni insieme a una formazione di 20 musicisti e coristi presso i Forum Studios di Roma.