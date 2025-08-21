Polignano, tre serata nel ricordo di Domenico Modugno

Vinicio Capossela, Paola Turci, Gigliola Cinquetti e tanti altri artisti per la seconda edizione dell’evento dedicato al mito di Domenico Modugno.

Polignano a Mare - Vinicio Capossela, Renzo Rubino, La Niña, Paola Turci, Peppe Voltarelli, Gigliola Cinquetti.

Ma anche l'Orchestra Sinfonica della Città di Sanremo e le bande da giro pugliesi. Sono alcuni degli artisti annunciati per la seconda edizione dell'evento omaggio a Domenico Modugno, in programma dal 5 al 7 settembre a Polignano.

Tre serate tra storia e innovazione, tradizione e contemporaneità: quel filo rosso ambizioso che ha portato Modugno dal mare di Polignano al tetto del mondo.

"Ogni dettaglio, ogni presenza partirà dai nostri luoghi e volerà per musiche contemporanee e aneddoti di quel tempo - spiega il sindaco Vito Carrieri - Crediamo molto in questo nostro nuovo format, e siamo soddisfatti di trovare anche quest’anno il grande supporto di istituzioni come Regione Puglia e Puglia Culture e professionisti come Stefano Senardi, per un risultato apprezzato da sempre più persone. Una celebrazione musicale di tre sere che guarda al nuovo e ci fa sentire a casa, così come faceva il nostro caro Mimì".