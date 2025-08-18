Al via “Conversano c’è”: due giorni di musica e talento con dedica a Lucio Dalla

Il 25 e 26 agosto la città ospita la prima edizione dell’evento tra masterclass, sessioni di ascolto e lo spettacolo-omaggio “Lucio c’è” con Marcello Balestra, Pierdavide Carone e Gio’ Di Tonno.

Conversano si prepara a vivere due giornate interamente dedicate alla musica e ai giovani talenti. Lunedì 25 e martedì 26 agosto 2025 debutta la prima edizione di “Conversano c’è – Talento e musica d’autore”, manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e “Sartoria degli Artisti”, con il patrocinio istituzionale e la direzione artistica di Marcello Balestra, storico collaboratore di Lucio Dalla.

Il progetto nasce per offrire un’occasione di crescita e confronto a cantautori e interpreti, valorizzando le nuove voci ma anche la grande tradizione della musica italiana. Per questo la prima edizione sarà dedicata proprio a Lucio Dalla.



Il cuore dell’evento sarà lunedì 25 agosto alla Casa delle Arti: la mattinata sarà riservata alle masterclass, mentre nel pomeriggio si terranno le sessioni di ascolto aperte al pubblico. I partecipanti potranno presentare un proprio brano – edito, inedito o cover – ricevendo valutazioni e consigli da una commissione di esperti composta, oltre che da Balestra, dal giornalista e autore televisivo Antonio Tortolano e da Carmine Errico dell’agenzia Django Music. La partecipazione è gratuita.



Martedì 26 agosto sarà invece la Torre Poligonale a fare da cornice allo spettacolo “Lucio c’è”, concerto-racconto ideato e narrato da Balestra, accompagnato dalla band ufficiale e dalla voce di Francesco De Siena. Un viaggio tra canzoni e ricordi per celebrare l’eredità umana e artistica di Dalla.Ingresso libero.

Ospiti speciali della serata saranno Pierdavide Carone – già protagonista al Festival di Sanremo accanto a Dalla – e Gio’ Di Tonno, vincitore di Sanremo 2008 e volto amatissimo del musical Notre Dame de Paris. Alcuni giovani artisti selezionati durante le sessioni del 25 agosto avranno inoltre la possibilità di esibirsi dal vivo con la band e con lo stesso Balestra, interpretando i brani più iconici del cantautore bolognese.



Durante la serata sarà presentato anche il libro “Lucio c’è” scritto da Marcello Balestra per Mondadori, a cura della giornalista Bianca Chiriatti della Gazzetta del Mezzogiorno.



L’ingresso è gratuito. Con “Conversano c’è”, la città si candida a diventare un punto di riferimento musicale, luogo d’incontro tra generazioni artistiche e palcoscenico capace di celebrare il talento e la grande musica d’autore.