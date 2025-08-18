Conversano – Imaginaria Festival: programma di martedì 19 agosto tra mostre, laboratori e proiezioni

Dopo il successo dell’inaugurazione e il sold-out del concerto folk di Nino Gvilia, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore entra nel vivo con una giornata ricca di eventi per grandi e piccoli.
Conversano - Prosegue la 23ª edizione di Imaginaria – Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore, che fino al 24 agosto animerà il centro storico con mostre, laboratori e proiezioni dedicate al cinema d’animazione.
Dopo l’apertura con il tutto esaurito del concerto folk di Nino Gvilia, martedì 19 agosto il programma si arricchisce di appuntamenti attesi.
Programma Completo della Giornata
ATTIVITÀ PER BAMBINI
Laboratorio di Cinema d’Animazione
Ora: 16.00
Luogo: Monastero di San Benedetto (Sala Conferenze)
Dettagli: 20 bambini creeranno un corto animato con personaggi e scenografie (Sold-Out).
Il video sarà presentato durante la serata conclusiva del festival.
Lettura Animata "Ettore l’Uomo Straordinariamente Forte"
Ora: 17.30
Luogo: Biblioteca Civica Marangelli
Dettagli: Laboratorio con Roberta Ursi per bambini 3-6 anni (Sold-Out). Al termine, creazione di braccialetti colorati con telai.
MOSTRA GRATUITA
Manuele Fior - "12 Copertine"
Periodo: Fino al 24 agosto
Orario: 18:00-23:00
Luogo: Chiesa di Santa Chiara
Curatore: Federico Cano Correa
Biografia: Fumettista di fama internazionale (collabora con The New Yorker, Vanity Fair), vincitore del Premio Fauve d’Or e Yellow Kid. Opere esposte includono "Celestia" e "Hypericon".
PROIEZIONI SERALI
Rete FAN - Festival Animation Network
Ora: 20.00
Luogo: Chiesa del Monastero di San Benedetto
Ingresso: Libero
Cortometraggi in collaborazione con Animafest Cyprus:
- Poppy Flowers (Estonia, 2024)
- Blak (Cipro, 2020)
- The Tornado Outside (Cipro, 2023)
- +12 altri corti da Cipro
Children’s Short Film Competition
Ora: 21.00
Luogo: Giardino dei Limoni
Ingresso: 3€
Film in programma:
- Lola and the Sound Piano (Francia, 2024)
- New World Tour (Corea del Sud, 2024)
- Nils Karlsson Pussling (Norvegia/Svezia, 2024)
- Nino and the Missing Cat’s Crown (Germania, 2025)
Retrospettiva Michel Ocelot
Ora: 22.00
Luogo: Giardino dei Limoni
Ingresso: 3€
Film: Principi e Principesse (2000), fiaba d’animazione in stile teatro delle ombre, doppiata in italiano.
Competizioni Ufficiali
Ora: 21.30
Luogo: Chiostro Romanico
Ingresso: 5€
Sezioni:
- Graduation Short Film: Cold Home (Polonia), Detlev (Germania)
- Music Video: Flame (Polonia/Gran Bretagna), Mediterranean (Italia)
- Main Competition: Il Burattino e la Balena (Francia/Italia), Kafka. In Love (Lettonia)
INFORMAZIONI UTILI
Biglietti:
- Acquisto online su imaginaria.eu/prevendita o al botteghino
- Proiezioni Chiostro: 5€ | Proiezioni Kids: 3€
Accesso libero: Mostre, letture animate e incontri con autori
Premi: Realizzati a mano dall’artista Peppino Campanella
Social: Segui #Imaginaria2025 su Facebook, Instagram, Twitter
Festival promosso da Atalante APS, con il sostegno di Creative Europe, MiC, Regione Puglia e Comune di Conversano.
Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Ufficio Stampa: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.