Conversano – Imaginaria Festival: programma di martedì 19 agosto tra mostre, laboratori e proiezioni

Dopo il successo dell’inaugurazione e il sold-out del concerto folk di Nino Gvilia, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore entra nel vivo con una giornata ricca di eventi per grandi e piccoli.

Conversano - Prosegue la 23ª edizione di Imaginaria – Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore, che fino al 24 agosto animerà il centro storico con mostre, laboratori e proiezioni dedicate al cinema d’animazione.

Dopo l’apertura con il tutto esaurito del concerto folk di Nino Gvilia, martedì 19 agosto il programma si arricchisce di appuntamenti attesi.

Programma Completo della Giornata

ATTIVITÀ PER BAMBINI

Ora: 16.00 Luogo: Monastero di San Benedetto (Sala Conferenze) Dettagli: 20 bambini creeranno un corto animato con personaggi e scenografie (Sold-Out). Il video sarà presentato durante la serata conclusiva del festival.

Periodo: Fino al 24 agosto Orario: 18:00-23:00 Luogo: Chiesa di Santa Chiara Curatore: Federico Cano Correa Biografia: Fumettista di fama internazionale (collabora con The New Yorker, Vanity Fair), vincitore del Premio Fauve d’Or e Yellow Kid. Opere esposte includono "Celestia" e "Hypericon".

INFORMAZIONI UTILI

Biglietti:

- Acquisto online su imaginaria.eu/prevendita o al botteghino

- Proiezioni Chiostro: 5€ | Proiezioni Kids: 3€

Accesso libero: Mostre, letture animate e incontri con autori

Premi: Realizzati a mano dall’artista Peppino Campanella

Festival promosso da Atalante APS, con il sostegno di Creative Europe, MiC, Regione Puglia e Comune di Conversano.

Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.