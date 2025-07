Conversano – Jimmy Ghione è il Conte Acquaviva d’Aragona - video

Dal 1 al 3 agosto il centro storico torna indietro nel tempo con “Le Notti della Contea”: tre giorni tra rievocazioni, spettacoli e storia

Conversano - Sarà Jimmy Ghione a vestire i panni del Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona nella decima edizione de “Le Notti della Contea”, l’attesa rievocazione storica che animerà il centro storico di Conversano dall’1 al 3 agosto 2025.

L’evento è promosso dall’Associazione SensAzioni del Sud e dal Gruppo Storico Città di Conversano, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Conversano, del CERS e del CIANS, e la direzione artistica di Core Live Show.



Il tema di quest’anno, “La Fede & l’Eresia”, guiderà il pubblico in un viaggio tra spiritualità e inquisizione, con performance, mostre e approfondimenti storici ambientati tra Medioevo e Barocco. Il borgo antico si trasformerà in un teatro a cielo aperto con dame, cavalieri, monaci, sbandieratori, falconieri e mercanti. Grande attesa per il Corteo Storico Multiepoca di domenica 3 agosto, con oltre 400 rievocatori provenienti da tutta Italia lungo un percorso di 3 km.



Non mancheranno visite guidate, aperture straordinarie del Castello Aragonese e dell’Archivio Storico, laboratori per bambini, spettacoli teatrali, giochi e una ricca area gastronomica con pietanze medievali e birra artigianale. In programma anche la presentazione del libro “Voci dell’Età di Mezzo” (1 agosto) e il convegno storico sul matrimonio tra Caterina Orsini e Giulio Antonio Acquaviva (2 agosto).



«È un evento che fa vivere la storia e rafforza l’identità del territorio», ha dichiarato l’assessora regionale Viviana Matrangola, sottolineando il valore culturale e sociale dell’iniziativa. Il sindaco Giuseppe Lovascio ha ringraziato gli organizzatori per il loro impegno costante, mentre l’assessora Katia Sportelli ha evidenziato il dialogo attivo con gli istituti culturali del territorio.



“Le Notti della Contea” nasce nel 2014 e in dieci anni è diventata un punto di riferimento tra le rievocazioni storiche in Puglia. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.lenottidellacontea.it.