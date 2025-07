Musica classica e letteratura latina nel calendario di 'Ad Libitum' a Polignano

Classica, canzone italiana e letteratura latina: torna Ad Libitum con concerti e spettacoli nei luoghi simbolo di Polignano a Mare

Polignano a Mare - Musica classica, cult legati alla grande stagione della canzone italiana e incursioni nella letteratura latina scandiscono una nuova fase del calendario di 'Ad Libitum', la rassegna musicale organizzata da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini.

A fare da cornice è Polignano a Mare, con i suoi scorci mozzafiato sul mare e l’atmosfera unica dei suoi luoghi più suggestivi. Tra questi, Cala Paguro ospiterà uno degli appuntamenti più attesi, Il mio nome è Odisseo, spettacolo in cui la barriera invisibile tra palco e platea si dissolve, e il pubblico diventa parte viva del racconto, nei panni del popolo dei Feaci.

Ad anticiparlo sarà una serie di concerti, che si apre il 23 luglio con Vaga Luna – Chamber Opera, in programma alle ore 21 nel Chiostro di Sant’Antonio. Il friulano Ensemble Variabile, composto dal soprano Annamaria Dell’Oste, il clarinettista Claudio Mansutti e dalla pianista Federica Repini, porterà in scena un raffinato programma di musica da camera, da Bellini a Schubert, da Louis Spohr fino a un’originale suite d’opera curata da Valter Sivilotti.

Il 26 luglio, sempre nel Chiostro alle ore 21, si viaggerà nei decenni d’oro della musica italiana con Milleluci, omaggio alla grande canzone del Belpaese. Dai brani di Gino Paoli e Fred Bongusto a quelli di Tony Renis e Paolo Conte, fino ai successi della stagione televisiva dominata da icone come Mina e Raffaella Carrà. Sul palco, la voce di Emilia Zamuner accompagnata dal basso di Massimo Moriconi, storico collaboratore di Mina e per anni nell’orchestra leggera della Rai, tra i musicisti più apprezzati del panorama jazz e pop italiano.

Il 30 luglio si ritorna alla classicità con La caduta di Troia, in scena alle ore 20.30 sulla suggestiva Terrazza dell’Atelier Campanella, affacciata sul mare. Il secondo libro dell’Eneide di Virgilio sarà interpretato dall’attore Massimo Wertmüller, nipote della celebre regista Lina Wertmüller, con la regia di Sergio Maifredi per il Teatro Pubblico Ligure. A scandire il ritmo, le percussioni dal vivo di Davide Chiarelli.

Ad Libitum è un progetto di Epos Teatro, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano a Mare. Con il patrocinio di Puglia Promozione e la collaborazione di ASL Bari e Fondazione Pino Pascali.