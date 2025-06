L'Osservatorio del mercato del lavoro si presenta: appuntamento il 1 luglio in Fiera del levante

Il sito sarà illustrato il 1° luglio alla Fiera del Levante: uno strumento digitale per analizzare tendenze occupazionali e orientare le politiche attive

Bari - Si terrà il 1 luglio dalle 10, nella Sala 2 del Padiglione 152 della Fiera Del Levante di Bari, la presentazione del sito dell’Osservatorio del Mercato del lavoro della Regione Puglia ai componenti dell’Assemblea dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro, organo insediatosi ufficialmente nel 2024 per raccogliere, elaborare e diffondere dati sul mercato del lavoro, con l'obiettivo di analizzare e monitorare l'andamento dell'occupazione e orientare le politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

Il costante monitoraggio del mercato del lavoro e un’attenta attività di studio e ricerca sugli andamenti e sulle criticità che se ne rilevano consentono di disporre di un quadro conoscitivo sufficientemente ampio al fine di elaborare adeguati strumenti e individuare azioni efficaci da mettere in campo. Il tutto in funzione della programmazione regionale che, per essere efficace, deve essere supportata da un’attività sistematica di rilevazione dati, che produca elaborazioni standard e personalizzate, cruscotti di natura decisionale e rapporti periodici di aggiornamento o di approfondimento di specifiche tematiche.

L’incontro del 1 luglio, suddiviso in due parti, una pubblica e una riservata ai componenti dell’Osservatorio, vedrà i saluti istituzionali di Sebastiano Leo (Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia) e di Silvia Pellegrini (Direttrice Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia) e l’avvio e la moderazione dei lavori a cura di Giuseppe Lella (Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia).

Durante la prima parte della mattinata Annamaria Fiore coordinatrice Area Ricerca economica e informazione statistica di ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione - soggetto attuatore delegato, illustrerà il sito web dell’Osservatorio che si offre come strumento dinamico e accessibile, pensato per offrire a decisori pubblici, operatori del settore ed a tutti i cittadini un quadro aggiornato, analitico e predittivo delle tendenze occupazionali in Puglia. Il portale riunisce un’unica piattaforma dati, analisi, dashboard e rapporti tematici, rendendo intellegibili e fruibili fenomeni complessi. Una vera e propria bussola digitale a supporto di politiche attive efficaci e programmazioni territoriali consapevoli. Tra i contenuti già disponibili sul portale dell’Osservatorio ci sono schede di approfondimento curate da ARTI, che valorizzano i dati della statistica ufficiale e un rapporto tematico sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale per il mercato del lavoro, con un’analisi della letteratura e i risultati delle analisi preliminari per le regioni italiane, a cura di INAPP - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche.



La seconda parte della mattinata, che coinvolge i rappresentanti dell’Osservatorio, si focalizzerà sui seguenti argomenti: Previsioni occupazionali delle filiere strategiche e interventi per le aree interne, a cura di Luigi Scarola (Intellera); L’impatto dell’IA sul mercato del lavoro: primi risultati, a cura di Valentina Ferri (INAPP); Il Labour Market Intelligence, a cura di Leopoldo Mondauto Sviluppo lavoro Italia - Roma; Analisi delle caratteristiche e dell’andamento del mercato del lavoro regionale, a cura di Angelo Grasso (IPRES) e infine Reti territoriali: progettazione e obiettivi a cura di Filippo Chesi (Lattanzio KIBS).