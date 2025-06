Lectorinfabula diventa Festival diffuso: a settembre in 11 Comuni

Dal 18 al 27 settembre torna Lectorinfabula, il Festival della cultura europea organizzato dalla Fondazione Di Vagno: eventi a Conversano, Bari, Putignano, Castellana, Turi, Rutigliano e nelle scuole di altri 6 Comuni.

Lectorinfabula diventa Festival diffuso e da Conversano arriva in altri 11 Comuni. Un Festival di comunità che unisce un territorio ricco di storia, culturalmente vivace, pronto a lavorare in rete.

Quest’anno, infatti, in occasione della XXI edizione, dal 18 al 27 settembre 2025, i Comuni che ospiteranno gli eventi del festival di cultura europea organizzato dalla Fondazione Di Vagno, saranno 6: con Conversano anche Bari, Castellana Grotte, Putignano, Rutigliano e Turi. A loro vanno aggiunti anche i Comuni che ospiteranno gli autori e le autrici di Lectorinfabula nelle loro scuole o che raggiungeranno Conversano con i loro studenti e le loro studentesse per poter partecipare all’edizione 2025: Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro e Polignano a Mare. Tanti luoghi di cultura che ospiteranno giornalisti/e, scrittori e scrittrici, intellettuali che approfondiranno il tema guida di quest’anno “L’orizzonte dell’umanità”.

Già negli anni scorsi sono state organizzate serate di approfondimento in Comuni vicini, ma è la prima volta che la Fondazione, istituto di cultura e Fondazione partecipata dalla Regione Puglia, accetta inviti spontanei per far nascere una rete che trova a Conversano le proprie radici. Lectorinfabula 2025 si può tradurre dunque in questi numeri: 10 giorni di Festival a fronte dei 7 dell’anno scorso, circa 125 incontri di cui 46 per le scuole, 12 Comuni ospitanti.

L’apertura del festival si terrà giovedì 18 settembre a Bari, con l’inaugurazione ufficiale. NeI pomeriggio una lectio sul tema principale di Lectorinfabula.

Da venerdì 19 a domenica 21 mattina il festival si sposterà a Putignano con 25 appuntamenti dislocati in Biblioteca, Teatro, piazza Plebiscito ed ex Macello.

Domenica 21 due eventi speciali: ore 18:00, al Teatro Piccinni di Bari in collaborazione con Rai Radio3 e Puglia Cultur, 'I padroni del Mondo', live podcast. Alle 21:30, a Putignano, nell'ex Macello Mediterraneo Plurale, concerto-spettacolo

Da lunedì 22 a sabato 27 settembre, Lectorinfabula arriva a Conversano nel

centro storico tra piazza Castello e il complesso del Monastero di San Benedetto, la Chiesa di Santa Chiara e Casa delle Arti con 98 appuntamenti che si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata. Nella stessa settimana una ventina di eventi saranno ospitati nei Comuni di Castellana Grotte, Rutigliano e Turi e poi nelle scuole e nelle biblioteche di Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare.

Lectorinfabula 2025 si chiuderà sabato 27 sera, a Conversano, nel Giardino dei Limoni con 'Leggere parole', un reading dedicato al Mediterraneo, culla della civiltà.