Annunciato il 'Noci Film Fest', nomi importanti dal 22 al 29 giugno

Dal 22 al 29 giugno cinema, arte e musica internazionale nella città delle Gnostre. Ospiti d’eccezione Giovanni Veronesi e Christophe Chassol

Noci - Una settimana di cinema attende, come ogni anno ormai, la città delle gnostre che torna ad ospitare per la dodicesima edizione il Noci Film Fest, il festival cinematografico organizzato dall’APS NociCinema con il sostegno di MiC e di SIAE nell’ambito del programma 'Per Chi Crea', con i fondi dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese, il sostegno del Comune di Noci e dell'ASL Bari.

A svelare i dettagli della nuova edizione è stato il presidente di NociCinema Piergiuseppe Laera nel corso della conferenza stampa di questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Noci, a cui hanno partecipato anche la Consigliera Regionale Lucia Parchitelli e il Sindaco di Noci Francesco Intini. Una conferenza che ha annunciato, rivelandone i protagonisti, gli appuntamenti di Taglia Corto (dal 22 al 26 giugno) e quelli del Festival dal 26 al 29 giugno 2025. A condurre le serate del Festival sarà l’attore e autore barese Giuseppe Scoditti, che presenterà tutte le serate del Noci Film Fest.

IL PROGRAMMA

Si comincia con il Campus Taglia Corto, la rassegna dedicata al cortometraggio d’autore aperta a giovani registi e cineasti emergenti realizzata grazie al contributo del "Consiglio regionale della Puglia", nel pomeriggio di domenica 22 giugno. Presso il “Nodo di Noci – Galattica”, in questa prima giornata, gli iscritti parteciperanno al primo workshop di sceneggiatura con Antonio De Palo e, subito dopo, saranno lanciate le linee guida del Campus.

Già lunedì 23 le squadre iscritte alla rassegna potranno iniziare a realizzare i propri cortometraggi. Martedì 24 giugno si comincia con le proiezioni dei cortometraggi a tema disabilità. Una tematica a cui l’organizzazione ha dedicato la sezione speciale “Nuovi Sguardi”, coinvolgendo anche la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica “Il Germoglio” di Noci. Nella stessa serata saranno proiettati i corti finalisti del concorso internazionale “Noci Film Fest”. Proiezione, quest’ultima, che continuerà mercoledì 25 giugno insieme a quella dei cortometraggi della sezione “Registi Under 35”. Il tutto nel “Nodo di Noci – Galattica” che diverranno sede di un momento di interscambio, un crocevia di linguaggi visivi, idee e senso di comunità che si traduce in momenti di partecipazione, condivisione e confronto.

Qui, alle 16:00 di giovedì 26 giugno, si concluderà Taglia Corto con la consegna dei cortometraggi e, subito dopo, il workshop di Julien Panzarosa, montatore di Napoli New York e Palzzian Laf, con i partecipanti. Nel vivo del Festival si entrerà, però, giovedì 26 alle 20:00 presso i giardini di via Tommaso Fiore, dove sarà proiettato un corto/documentario a tema cittadinanza attiva con a seguire un dibattito curato dal comitato di quartiere dei giardini. Così il Festival potrà finalmente riabbracciare la sua Città.

Venerdì 27 giugno i partecipanti di Taglia Corto potranno raccontarsi anche al pubblico del Noci Film Fest in un incontro pubblico alle 17:30 tenuto dal regista Giovanni Veronesi presso il “Nodo di Noci – Galattica”. Alle ore 21:00, invece, avrà inizio la serata nei giardini di Villa Lenti. Qui saranno proiettati i migliori corti partecipanti alle tre sezioni del concorso “Noci Film Fest” e i corti vincitori prima di lasciare il palco allo sceneggiatore, regista e attore Giovanni Veronesi che si racconterà in un’intervista. Autore di sceneggiature per attori dal calibro di Carlo Verdone, Leonardo Pieraccioni e Francesco Nuti; i migliori successi come regista sono certamente legati alle tre edizioni di Manuale dell’amore come pure a Genitori&Figli o Che ne sarà di Noi.

La serata proseguirà con la proiezione del Corto vincitore del Noci Film Fest. Sabato 28 giugno, poi, sarà il momento della proiezione dei cortometraggi del concorso “Taglia Corto” a cui seguirà la premiazione ed una grande festa con dj set di Alex Paletta di Radio Capital. Grande novità dell’edizione 2025 però sarà il Concerto di Christophe Chassol alle ore 21:00 di domenica 29 giugno. Musicista, compositore e artista audiovisivo, Chassol è noto per aver sviluppato un metodo di lavoro da lui definito “ultrascoring”: una tecnica di composizione che integra registrazioni documentaristiche, suoni ambientali e costruzioni armoniche. Le sue opere nascono da immagini reali — volti, frasi, movimenti, paesaggi — filmate in contesti culturali diversi e trasformati in materiale musicale attraverso il campionamento e l’armonizzazione dei suoni. In esclusiva per il Noci Film Fest, presenterà una selezione delle sequenze più iconiche tratte dai suoi film e concerti, in un’esperienza immersiva tra suono e immagine. Per un viaggio da New Orleans alla Martinica, dall’India al Giappone, passando per le collaborazioni con artisti come Frank Ocean, Solange e Phoenix.

Un concerto che permetterà di scoprire il flusso audiovisivo in cui la musica è un sistema in cui ogni elemento diventa parte attiva della composizione. Un vero regalo per chiudere in grande stile la dodicesima edizione del Noci Film Festival. OI biglietti sono disponibili su dice.fm.



LE DICHIARAZIONI

“La XII edizione del Noci Film Fest sarà ricca di novità. In primis avremo in gara cortometraggi internazionali, in numero maggiore rispetto agli scorsi anni, con contenuti sorprendentemente attuali, capaci di sviscerare tematiche sociali fortemente sentite. Quest’anno, poi, sono previste proiezioni di film e corti presso Galattica Nodo di Noci nelle serate antecedenti a quelle finali, questo perché vorremmo - spiega Piergiuseppe Laera, Presidente NociCinema APS - che il festival diventi sempre più una festa del cinema che punti al coinvolgimento di adulti e ragazzi, provenienti da tutta Italia per riunirsi e unirsi nel centro della nostra città. La novità delle novità riguarda il concerto del musicista e artista francese Cristophe Chassol, per la prima volta nella storia del festival, nell’ultima serata della manifestazione, il 29 giugno. L’attore e autore barese Giuseppe Scoditti parteciperà alla kermesse nocese in veste di presentatore.

Ciò che già ci sta rendendo orgogliosi è il successo che sta ottenendo il campus TagliaCorto, una vera e propria esperienza di cinema che consente a ragazzi appassionati di seguire gratuitamente workshop e lezioni guidate da grandi montatori e registi come Julien Panzarosa, Antonio De Palo e il grande Giovanni Veronesi. Un festival più ampio e partecipato dal pubblico, pubblico che ha sempre risposto positivamente alle proiezioni e alle proposte nel corso degli anni. Siamo convinti che il cinema possa far crescere sentimenti di fratellanza e condivisione, riflessione e capacità critica, di cui c’è sempre tanto bisogno".

"Il Noci Film Fest, anno dopo anno, continua a crescere e a raccontare storie meravigliose attraverso la magia del cortometraggio. Per la Puglia e per la comunità di Noci - ha aggiunto Lucia Parchitelli, consigliera regionale - è un’occasione importante dal punto di vista culturale e dell’attrattività turistica, ma anche di bellezza nel valorizzare il talento di tanti giovani autori e autrici. Il cortometraggio è una forma artistica capace di emozionare e far riflettere, e come Regione Puglia siamo felici di sostenere iniziative come questa che mettono al centro la cultura, il territorio e i pugliesi. Grazie a chi lavora con passione all’organizzazione del Festival, ben sapendo che la cultura è una risorsa viva, che in Puglia continua a dare frutti straordinari".



Per il sindaco di Noci, Francesco Intini, “il Noci Film Fest è ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale della nostra città, capace di intrecciare l’arte cinematografica con i valori dell’accoglienza, del dialogo e della creatività. La dodicesima edizione conferma la vocazione internazionale della rassegna e la sua attenzione per il cortometraggio d’autore, linguaggio essenziale e potente nel raccontare le trasformazioni della società contemporanea. Come Amministrazione comunale, riconosciamo il valore di manifestazioni che arricchiscono l’offerta culturale e rafforzano il ruolo di Noci come luogo di incontro, scambio e produzione culturale.”