Sammichele - Divertimento e grandi nomi per il Music Festival 2025

Dal 12 luglio al 2 agosto torna il Sammichele Music Festival in Piazza Vittorio Veneto con quattro big della musica italiana a ingresso libero

Sammichele di Bari - L’estate si accende a Sammichele di Bari con il ritorno del Sammichele Music Festival 2025, uno degli eventi più attesi della stagione.

Quattro serate a ingresso libero dedicate alla musica, allo spettacolo e al divertimento, in una delle piazze più suggestive della Puglia, Piazza Vittorio Veneto.

L’edizione 2025 si svolgerà nelle serate del 12, 19, 26 luglio e 2 agosto, con un programma che porterà sul palco nomi amatissimi del panorama musicale italiano, capaci di coinvolgere un pubblico di tutte le età.



Il debutto è sabato 12 luglio con Fabio Rovazzi, pronto a far scatenare il pubblico con i suoi successi pop-urban dal ritmo travolgente.



Sabato 19 luglio sarà la volta di un’icona intramontabile: Cristina D’Avena, che farà cantare a gran voce generazioni diverse con le sigle più amate dei cartoni animati.



Sabato 26 luglio spazio alla musica d’autore con il live di Fabrizio Moro, artista apprezzato per la sua grinta e i testi intensi, che porterà sul palco il meglio del suo repertorio.



Gran finale sabato 2 agosto con il concerto dei Ricchi e Poveri, storica formazione della musica leggera italiana, capace ancora oggi di emozionare e far ballare con i suoi successi intramontabili.



Il festival è promosso con il patrocinio del Comune di Sammichele di Bari, della Regione Puglia, di Puglia Promozione e del programma #WeAreInPuglia.