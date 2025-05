Monopolele 2025: Monopoli capitale mondiale dell’ukulele dal 30 maggio al 1° giugno

Tre giorni di concerti, jam session e star internazionali tra le vie e le piazze della città. In programma 35 eventi con 39 artisti da tutto il mondo

Monopoli - Dal 30 maggio al 1 giugno Monopoli diventa capitale dell’ukulele. Torna la quarta edizione di Monopolele, Mediterranean ukulele fest, il più grande festival italiano dedicato al chitarrino a 4 corde che ha fatto impazzire divi del cinema (lo strimpella anche la divina Marylin Monroe in “A qualcuno piace caldo”) e icone della musica pop, da Rino Gaetano a Billie Eilish.

Una tre giorni di musica con performance live, concerti, jam session, workshop e street parade, tutti gratuiti, che coinvolgeranno artisti italiani e internazionali, residenti e turisti, musicisti e appassionati e animeranno i luoghi più iconici della città. 39 artisti attesi da tutto il mondo per 35 eventi celebreranno le note e il ritmo inconfondibili dell'ukulele.

Protagonista indiscusso della manifestazione il Mediterraneo, con la sua capacità di invitare al dialogo, all’incontro, alla contaminazione e all’inclusione. E saranno tanti i progetti musicali in cartellone che guarderanno proprio alla sperimentazione e alla fusione, avvicinando linguaggi e strumenti musicali diversi all’ukulele, con la partecipazione di musicisti provenienti dal Nord Africa, dall’Europa e dal Sud Italia, dalla Campania alla Puglia, dalla Calabria alla Lucania. L’uku-star Taimane, musicista hawaiana, ha scelto Monopolele per aprire il grande tour che porterà in tutta Europa, ma al festival ci sarà anche James Hill, considerato uno degli artisti che più ha contribuito, su scala mondiale, alla diffusione dello strumento. Il suo sito di e-learning musicale uketropolis è reputato un’istituzione per chiunque voglia avvicinarsi e imparare a suonare l’ukulele o perfezionare la tecnica. E ancora, riconosciuto come l’astro nascente dell’ukulele mondiale, si esibirà, mixando pop, jazz e melodie suggestive, l’artista brasiliano Vinicius Vivas. Uno spettacolo per tutti, quello della Ukulele Orchestra of Great Britain che celebrerà sul palco 40 anni di carriera con un omaggio al suono orchestrale della “chitarra portoghese” in uno spettacolo colmo di gag e medley di grandi classici del rock, del pop e del folk reinterpretati. E Monopolele ospiterà anche la star nostrana Raphael Gualazzi in una versione inedita. Non solo piano, infatti, nella performance dell’artista che si conferma uno dei più grandi strumentisti della musica italiana, ma anche una selezione di brani del suo repertorio eseguiti con l’ukulele. “Tre giorni in cui l’unicità delle note dell’ukulele si fonderanno con la bellezza mozzafiato di una città affacciata sul mare - dice Salvo McGraffio, organizzatore insieme a Mauro Minenna - un’occasione unica per incontrare e ascoltare dal vivo alcuni dei più grandi artisti mondiali che stanno facendo grande la storia dello strumento a quattro corde”. Per Minenna, invece, “Monopolele non è solo un festival, ma è anche una comunità che ha trovato in Monopoli, città che accoglie e protegge, l’habitat giusto per continuare a crescere”. Per i 3 giorni del festival, la città diventerà insieme protagonista e set: piazze, teatri e persino bar ospiteranno gli eventi di Monopolele. Si andrà da piazza Palmieri fino alla Chiesa di San Pietro, e al Porto Vecchio, forse il luogo più suggestivo di tutta la città. Ma concerti e jam session prenderanno vita anche nei locali come il Caffè Mezzopieno, rigorosamente sul mare. Sarà l’intera città a trasformarsi per accogliere musicisti, turisti e il personaggio principale, la musica.

Il 22 maggio, presso l’Ambasciata del Brasile a Roma, si terrà la preview di Monopolele con Brasilelê, una serata dedicata a celebrare il dialogo fra i popoli a ritmo di musica. Insieme alla nuova promessa dell’ukulele mondiale, il carioca Vinicius Vivas, salirà sul palco la band tutta al femminile Le Cumbinate, che suoneranno percussioni brasiliane come il pandeiro e il berimbau, in un dialogo sonoro con l’ukulelista e cantante Adriano Bono. E si darà spazio anche al Mediterraneo raccontato dalla chitarra battente di Francesco Loccisano, che incontrerà l’ukulele di Danilo Vignola in una cornice ritmica creata dai percussionisti Andrea Piccioni e Gio’ Di Donna. L’evento, è organizzato e realizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Brasile.

Gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti. Per alcuni è prevista la prenotazione. Tutte le informazioni sul sito della manifestazione. La manifestazione è organizzata da Associazione Voltare Pagina ETS, organizzazione senza scopo di lucro e patrocinato dal Comune di Monopoli, dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia, da Puglia Culture e da PugliaSounds, il progetto della Regione Puglia a sostegno degli operatori e degli artisti pugliesi del settore musicale.



L’anteprima romana del 22 maggio è riservata a invitati