A Putignano la prima edizione di "Kepos Fest"

Cinque giornate di eventi con ospiti di rilievo nazionale tra giornalismo, musica, arte e letteratura. Lunedì 28 aprile la conferenza stampa di presentazione.

Putignano – Arte, letteratura, musica e convivialità si intrecciano nel cuore della Puglia. Torna a Putignano il Kepos Fest, il festival culturale organizzato dall’associazione Il Tassello Mancante, con la direzione artistica di Mario Valentino.

L’edizione 2025 si svolgerà dal 26 al 30 giugno, nello Spazio Eventi dell’associazione (Via Dante n. 60) e, per la serata del 29 giugno, nelle Cantine Giovanni Aiello (Strada comunale Cacciottoli n. 3, sulla provinciale per Conversano).



Cinque serate dedicate alla letteratura, musica, arti visive ed enogastronomia, che vedranno protagonisti ospiti di rilievo nazionale del mondo giornalistico, giuridico, culturale e artistico.



L’intero programma del Kepos Fest 2025 sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 28 aprile alle ore 17, presso la Sala conferenze “F. Mastrangelo” del Museo Civico “Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro” (Piazza Plebiscito n.16, Putignano).



All’incontro interverranno il Senatore Bruno Erroi, presidente dell’Associazione Il Tassello Mancante, e il direttore artistico del Festival, Mario Valentino.



Il Kepos Fest si conferma un appuntamento culturale trasversale, capace di mettere in dialogo arte e territorio, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza coinvolgente e identitaria.