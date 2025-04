Tre giorni di danza in Puglia. Si comincia a Putignano, il 28 aprile, con tre coreografe internazionali

Putignano, Barletta, Bari, Bisceglie e Ruvo protagoniste della Giornata Internazionale della Danza. Un progetto diffuso a cura di Puglia Culture per celebrare il corpo, l’arte e la relazione.

La danza torna protagonista in Puglia dal 28 al 30 aprile, a Putignano, Barletta, Bari, Bisceglie e Ruvo di Puglia in occasione della Giornata Internazionale della Danza 2025.

Il progetto, a cura di Puglia Culture, è fatto di laboratori, spettacoli performance. Una rassegna che chiama a raccolta artisti, scuole, e semplici cittadini che punta il focus sulla comunicazione e lo scambio reciproco.

Il programma si apre il 28 aprile al Teatro Comunale Giovanni Laterza di Putignano, con "Through Her Eyes - Three Female Voices", uno spettacolo costruito da tre coreografe internazionali: Roberta Ferrara (Italia), Emma Evelein (Olanda) e Roni Chadash (Israele). L’Equilibrio Dinamico Ensemble porta in scena un trittico che racconta la corporeità femminile portando tutti i protagonisti alla riflessione.

Il 29 aprile, giornata simbolo della ricorrenza istituita dall’UNESCO, a Barletta “Preludi di danza”, ottava edizione di un progetto a cura delle scuole del territorio.

A Bari, al Teatro Kismet, due appuntamenti: in scena "Equilibrio Dinamico x Verve25", con oltre 30 danzatori da tutto il mondo, e il giorno successivo il contest “Danza al Piccinni”, per valorizzare i giovani talenti locali. In palio, la possibilità di esibirsi in un evento istituzionale nel cuore culturale della città.

A Bisceglie, flash mob, incursioni urbane e "Lo Spazio delle Relazioni", performance che coinvolge cittadini non professionisti.

A Ruvo, la danza invade le strade con il festival “Le danzatrici en plein air” della Compagnia Menhir, mentre Itinerance in Jam fonde improvvisazione coreografica e musica jazz dal vivo.