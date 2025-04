Parte dalla Puglia il tour della cantautrice italo brasiliana Gaia

Dopo il successo a Sanremo con “Chiamo io chiami tu”, la cantautrice italo-brasiliana annuncia le prime date del tour 2025. Grande attesa per il live di apertura in Piazza Marconi.

Roma - E’ il tormentone di questa primavera 2025. Stazione stabilmente già da diverse settimane nei piani alti della classifica dei brani più ascoltati in radio.

Stiamo parlando di “Chiamo io chiami tu” la hit della giovane cantautrice italiana, con cittadinanza brasiliana, Gaia, pseudonimo di Gaia Gozzi, presentata sul palco del 75esimo Festival di Sanremo.

Gaia investita da una crescente notorietà anche grazie alle coreografie curate dal ballerino e coreografo spagnolo, di fama internazionale, Carlos Diaz Gandia, ha annunciato le prime date del tour estivo (prodotto da Vivo Concerti e distribuito in collaborazione con Color Sound) che seguirà il concerto-evento del 7 maggio al Fabrique di Milano.

Occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo album, “Rosa dei venti” pubblicato lo scorso 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy, il viaggio musicale estivo di Gaia partirà dalla Puglia, esattamente da Bitonto il 25 maggio, in Piazza Marconi.

Il calendario è in continuo aggiornamento. I suoi fan da Bari a Lecce, da Foggia a Brindisi e Taranto sperano che l’artista inserisca alter date pugliesi.

Per l’album “Rosa dei venti” che contiene “Chiamo io chiami tu', ”primo progetto completamente Italiano, Gaia ha potuto contare sulla collaborazione di artisti italiani e brasiliani del calibro di Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho.