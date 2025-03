Il regista Stefano Reali a Putignano

Seminario di recitazione cinematografica e presentazione del suo libro "Aenigma" nel suggestivo scenario del Museo Civico di Putignano.

Putignano - Sabato 15 e domenica 16 marzo, presso il Museo Civico - Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, ci sarà una grande occasione per incontrare, conoscere e studiare con Stefano Reali, regista molto apprezzato, già assistente di Sergio Leone, vincitore di un David di Donatello

e apprezzato per la mini serie “Storia di una famiglia per bene”.



Nella due giorni, si svolgerà “Acting for the Camera”, un seminario di formazione per la recitazione cinematografica, occasione per scoprire le tecniche e suggerimenti per fare un provino su parte o recitare per il grande schermo. La sera di sabato 15 marzo, alle ore 21:00, ci sarà un evento aperto al pubblico, con

ingresso libero, con Stefano Reali che presenterà il suo libro di successo “Aenigma”, che affronta i misteri sulla figura di W. Shakespeare. All’interno del “Museo di Comunità”, invece, ci sarà anche un laboratorio gratuito per i ragazzi dai 18 ai 35 anni, finalizzato all’occupazione presso il museo. Infatti, il laboratorio pone l’obiettivo di creare un gruppo di giovani che possano realizzare visite teatralizzate nel museo. Tutto sommato, sarà una primavera ricca di eventi, con la rassegna dedicata al pianoforte del Museo di recente restauro conservativo, finanziato dal benefattore Michele Parrotta.

Le iniziative rientrano nel progetto “Museo di Comunità” a cura di “Teatro dei Leggeri” e finanziato dal progetto “Luoghi Comuni Arti-Regione Puglia”.

Il programma degli eventi e informazioni si possono trovare sulle pagine social di “Museo di Comunità” o al numero, anche whatsApp, 080/9035005.