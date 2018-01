Carnevale di Putignano: ecco il programma dettagliato

Data per data (e senza fronzoli), il programma dettagliato di tutti gli eventi in programma per l'edizione n.ro 624/2018 del Carnevale di Putignano Putignano Ba - Oltre ai corsi mascherati del 28 gennaio, 4 - 11 e 13 febbraio (tutte pomeridiane/serale), spettacoli di piazza, dj set, cortei, eventi per bambini e degustazioni. Cristina D’Avena in concerto domenica 11 febbraio. Shade in concerto il 4 febbraio.

Giovedì 18 gennaio

Dalle 18.00 alle 20.00

Il veglioncino dei bambini – Animazione, divertimento e laboratori creativi dai 6 ai 10 anni

a cura dell'Associazione Onlus Auxesia

info e prenotazioni 392 2631014



Domenica 21 gennaio

Dalle 9.30 alle 13.00

Visite guidate alla Grotta Santuario di San Michele in Monte Laureto

a cura della Proloco Putignano

info e prenotazioni 080.2475697 - 338.9987334



Dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Visita del FAI Giovani Bari al Museo Diffuso del Carnevale di Putignano + Hangar dei giganti di cartapesta

a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira

info e prenotazioni 327.8957407



Giovedì 25 gennaio

Dalle 18.00 alle 20.00

Il veglioncino dei bambini – Animazione, divertimento e laboratori creativi dai 6 ai 10 anni

a cura dell'Associazione Onlus Auxesia

info e prenotazioni 392 2631014



Ore 18.00 - Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, Piazza Plebiscito

Inaugurazione ILLUSTRATI #HEROES – Mostra di illustrazioni sugli eroi

a cura di Libreria Lik e Lak e Logosedizioni



Venerdì 26 gennaio

Dalle 17.00 alle 19.00 – Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, Piazza Plebiscito

Bi.A Laboratori – Letture a Palazzo

a cura dell'Assessorato alla Cultura Comune di Putignano



Ore 18.00 - Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, Piazza Plebiscito

Inaugurazione "Tutto comincia da qui" – Mostra bozzetti del Carnevale di Putignano



Dalle ore 18.00 alle ore 21.00 – via Porta Barsento 10

Mini-corso di cartapesta per bambini

a cura di Coworking Barsento10 e Museo Diffuso del Carnevale di Putignano

info e prenotazioni 327.8957407



Domenica 28 gennaio – PRIMO CORSO MASCHERATO

Dalle 9.30 alle 13.00

Visite guidate alla Grotta Santuario di San Michele in Monte Laureto

a cura della Proloco Putignano

info e prenotazioni 080.2475697 - 338.9987334



Dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Apertura straordinaria Museo Diffuso del Carnevale di Putignano

a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira

info e prenotazioni 327.8957407



Dalle ore 10.30 alle ore 24.00 – Lungo il percorso mascherato

INFO POINT IN MUSIC – Intrattenimento e animazione by Enzo Calabritta



Dalle ore 10.30 alle ore 15.30 - Lungo il percorso mascherato e centro storico

Propagginanti in Tour – La magia dell'antico rito delle Propaggini tra canti popolari e tradizioni contadine



Ore 15.30 – INIZIO PARATA

Apre la sfilata DANCER'S THINGS – Coreografia a cura di Macia Del Prete





Giovedì 1 febbraio – "Il giovedì delle donne sposate"

Dalle 18.00 alle 20.00

Il veglioncino dei bambini – Animazione, divertimento e laboratori creativi dai 6 ai 10 anni

a cura dell'Associazione Onlus Auxesia

info e prenotazioni 392 2631014



Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Visita al Museo Diffuso del Carnevale di Putignano + Hangar dei giganti di cartapesta

a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira

info e prenotazioni 327.8957407



Dalle ore 19.30 – Centro storico

"Carnevale N'de Jos'r" – Balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico

a cura dell'Associazione "Trullando"



Dalle ore 19.30 – Piazza Santa Maria, centro storico

"Zampina e Farinella – Il Carnevale popolare tra gastronomia e animazione"

a cura dell'Associazione "Trullando" e dell'Associazione Carboni Ardenti, in collaborazione con il Comune di Sammichele di Bari





Venerdì 2 febbraio

Dalle 17.00 alle 19.00 – Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, Piazza Plebiscito

Bi.A Laboratori – Letture a Palazzo

a cura dell'Assessorato alla Cultura Comune di Putignano



Dalle ore 18.00 alle ore 21.00 – via Porta Barsento 10

Corso di cartapesta

a cura di Coworking Barsento10 e Museo Diffuso del Carnevale di Putignano

info e prenotazioni 327.8957407



Ore 19.00 - Partenza da Piazza Principe di Piemonte

Ore 20.00 – Arrivo in Piazza Plebiscito

Festa dell'Orso

a cura dell'Associazione Teatrale "Hybris"





Sabato 3 febbraio

Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Visita al Museo Diffuso del Carnevale di Putignano + Hangar dei giganti di cartapesta + Degustazione di prodotti tipici

a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira

info e prenotazioni 327.8957407





Domenica 4 febbraio – SECONDO CORSO MASCHERATO

Dalle 9.30 alle 13.00

Visite guidate alla Grotta Santuario di San Michele in Monte Laureto

a cura della Proloco Putignano

info e prenotazioni 080.2475697 - 338.9987334



Dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Apertura straordinaria Museo Diffuso del Carnevale di Putignano

a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira

info e prenotazioni 327.8957407



Dalle ore 10.30 – Lungo il percorso mascherato

Dog Village – Esibizioni di Agility Dog, dimostrazioni di comportamento e consigli utili per l'educazione del cane

a cura di Nicola Ratti - K1 DOG, School, Sport & Fun



Dalle 10.30 alle 14.00 – Lungo il percorso mascherato

Kreative Show – Danze e balli di gruppo in attesa dei giganti di cartapesta

a cura di ASD Kreative



Dalle ore 10.30 alle ore 24.00 – Lungo il percorso mascherato

INFO POINT IN MUSIC – Intrattenimento e animazione by Enzo Calabritta



Dalle ore 10.30 alle ore 15.30 - Lungo il percorso mascherato e centro storico

Propagginanti in Tour – La magia dell'antico rito delle Propaggini tra canti popolari e tradizioni contadine



Dalle ore 11.00 alle 14.00 – Lungo il percorso mascherato

Concerto per pianoforte a 4 mani – Esibizione delle pianiste Liubov Gromoglasova e Viviana Lasaracina

in collaborazione con la Fondazione "Paolo Grassi" di Martina Franca



Ore 15.30 – INIZIO PARATA

Apre la sfilata DANCER'S THINGS – Coreografia a cura di Macia Del Prete



Dalle 12.00 alla 24.00 – Centro storico

"Carnevale N'de Jos'r" – Balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico

a cura dell'Associazione "Trullando"



Dalle 12.00 alla 24.00 – Piazza Santa Maria, centro storico

"Zampina e Farinella – Il Carnevale popolare tra gastronomia e animazione"

a cura dell'Associazione "Trullando" e dell'Associazione Carboni Ardenti, in collaborazione con il Comune di Sammichele di Bari



Dalle ore 19.00 – Piazza Principe di Piemonte

Heroes Party – Musica, balli in maschera e divertimento

SHADE in concerto





Giovedì 8 febbraio – "Il giovedì dei cornuti"

All'alba – Corso Umberto I

Il "Corneo" – Corteo dei cornuti con successiva incoronazione del "Gran Cornuto" dell'anno

a cura dell'Accademia delle Corna



Ore 18.00 – vie Cittadine

C'era una volta...U'ndond'r

a cura di Istituto Comprensivo "G. Minzele – G. Parini"



Dalle 18.00 alle 20.00

Il veglioncino dei bambini – Animazione, divertimento e laboratori creativi dai 6 ai 10 anni

a cura dell'Associazione Onlus Auxesia

info e prenotazioni 392 2631014



Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Visita al Museo Diffuso del Carnevale di Putignano + Hangar dei giganti di cartapesta

a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira

info e prenotazioni 327.8957407



Dalle ore 19.00 – vie Cittadine

Corteo e Taglio delle Corna

a cura dell'Accademia delle Corna



Dalle ore 19.30 – Centro storico

"Carnevale N'de Jos'r" – Balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico

a cura dell'Associazione "Trullando"



Dalle ore 19.30 – Piazza Santa Maria, centro storico

"Zampina e Farinella – Il Carnevale popolare tra gastronomia e animazione"

a cura dell'Associazione "Trullando" e dell'Associazione Carboni Ardenti, in collaborazione con il Comune di Sammichele di Bari





Venerdì 9 febbraio

Dalle 17.00 alle 19.00 – Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, Piazza Plebiscito

Bi.A Laboratori – Letture a Palazzo

a cura dell'Assessorato alla Cultura Comune di Putignano



Dalle ore 18.00 alle ore 21.00 – via Porta Barsento 10

Corso di cartapesta

a cura di Coworking Barsento10 e Museo Diffuso del Carnevale di Putignano

info e prenotazioni 327.8957407



Ore 18.30 – Polo Liceale "Majorana Laterza", s.c. Foggia la Rosa, Putignano

Il Carnevale Possibile – Incontro con Vladimir Luxuria e presentazione del libro "Il coraggio di essere una farfalla"

in collaborazione con il festival de Il Libro Possibile





Sabato 10 febbraio

Ore 15.00 – Partenza Corso Umberto I

8ª Staffetta dei Ragazzi

a cura dell'ASD Amatori Putignano



Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Visita al Museo Diffuso del Carnevale di Putignano + Hangar dei giganti di cartapesta + Degustazione di prodotti tipici

a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira

info e prenotazioni 327.8957407



Ore 18.30 – Polo Liceale "Majorana Laterza", s.c. Foggia la Rosa, Putignano

Il Carnevale Possibile – Incontro con Erri De Luca e presentazione del libro "Diavoli Custodi"

in collaborazione con il festival de Il Libro Possibile



Ore 18.30 – Partenza Corso Umberto I

24ª Staffetta di Carnevale

a cura dell'ASD Amatori Putignano



Dalle ore 19.30 – Centro storico

"Carnevale N'de Jos'r" – Balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico

a cura dell'Associazione "Trullando"



Dalle ore 19.30 – Piazza Santa Maria, centro storico

"Zampina e Farinella – Il Carnevale popolare tra gastronomia e animazione"

a cura dell'Associazione "Trullando" e dell'Associazione Carboni Ardenti, in collaborazione con il Comune di Sammichele di Bari





Domenica 11 febbraio – TERZO CORSO MASCHERATO

Dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Apertura straordinaria Museo Diffuso del Carnevale di Putignano

a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira

info e prenotazioni 327.8957407



Dalle ore 10.30 – Lungo il percorso mascherato

Dog Village – Esibizioni di Agility Dog, dimostrazioni di comportamento e consigli utili per l'educazione del cane

a cura di Nicola Ratti - K1 DOG, School, Sport & Fun



Dalle 10.30 alle 14.00 – Lungo il percorso mascherato

Kreative Show – Danze e balli di gruppo in attesa dei giganti di cartapesta

a cura di ASD Kreative



Dalle ore 10.30 alle ore 24.00 – Lungo il percorso mascherato

INFO POINT IN MUSIC – Intrattenimento e animazione by Enzo Calabritta



Dalle ore 10.30 alle ore 15.30 - Lungo il percorso mascherato e centro storico

Propagginanti in Tour – La magia dell'antico rito delle Propaggini tra canti popolari e tradizioni contadine



Ore 15.30 – INIZIO PARATA

Apre la sfilata DANCER'S THINGS – Coreografia a cura di Macia Del Prete

Esibizione gruppo a cura della Fondazione "La Notte Della Taranta"

Spettacolo danzante a cura dell'Associazione Teatrale "Hybris"



Dalle 12.00 alla 24.00 – Centro storico

"Carnevale N'de Jos'r" – Balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico

a cura dell'Associazione "Trullando"



Dalle 12.00 alla 24.00 – Piazza Santa Maria, centro storico

"Zampina e Farinella – Il Carnevale popolare tra gastronomia e animazione"

a cura dell'Associazione "Trullando" e dell'Associazione Carboni Ardenti, in collaborazione con il Comune di Sammichele di Bari



Dalle ore 19.00 – Piazza Principe di Piemonte

Cartoon Party – Musica, balli in maschera e divertimento in attesa della special guest

CRISTINA D'AVENA + Gem Boy in concerto



Lunedì 12 febbraio



Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Visita al Museo Diffuso del Carnevale di Putignano + Hangar dei giganti di cartapesta + Degustazione di prodotti tipici

a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira

info e prenotazioni 327.8957407



Ore 19.00 – Vie cittadine

Estrema Unzione del Carnevale

a cura dell'Associazione "Argo"





Martedì 13 febbraio – QUARTO CORSO MASCHERATO

Dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Apertura straordinaria Museo Diffuso del Carnevale di Putignano

a cura di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale Maschera e Satira

info e prenotazioni 327.8957407



Ore 19.00 – INIZIO PARATA

Apre la sfilata DANCER'S THINGS – Coreografia a cura di Macia Del Prete



Dalle ore 19.30 – Centro storico

"Carnevale N'de Jos'r" – Balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico

a cura dell'Associazione "Trullando"



Dalle ore 19.30 – Piazza Santa Maria, centro storico

"Zampina e Farinella – Il Carnevale popolare tra gastronomia e animazione"

a cura dell'Associazione "Trullando" e dell'Associazione Carboni Ardenti, in collaborazione con il Comune di Sammichele di Bari



Ore 22.00 – Vie cittadine

Funerale del Carnevale

a cura dell'Associazione "Argo"



Ore 23.00 – Piazza Principe di Piemonte

La campana dei maccheroni

a cura dell'Associazione La Zizzania





Sabato 17 febbraio

Ore 18.00 – Chiostro Comunale

Estrazione numeri vincenti della Lotteria del Carnevale